Xiaomi Inc. è una delle ultime realtà a essere entrata nel mercato dei dispositivi mobile in quanto fondata soltanto nel 2010, in Cina, da Lei Jun.

L’azienda acquisì una discreta popolarità l’anno successivo con il lancio sul mercato, nel Settembre 2011, dello Xiaomi Phone, conosciuto anche come Xiaomi Mi1, smartphone low-cost con dotazione e prestazioni comunque notevoli per il tempo e i riferimenti top di gamma del settore.

La fortuna serie Mi è negli anni cresciuta e la gamma si è notevolmente ampliata: accanto allo smartphone, giunto al modello Mi 5, trovano infatti posto i tablet Mi Pad e i dispositivi indossabili della serie Mi Band.

Caratteristica che distingue la produzione Xiaomi è il fatto che sui propri device la casa cinese supporti come sistema operativo mobile sia Android che Windows Mobile, ampliando grazie a tale peculiarità il proprio bacino di utenza.

Buona parte del successo è determinata dalla politica sui prezzi, aspetto questo facilitato dal fatto che il grosso delle vendite per Xiaomi avviene online: non è facile trovare i device Xiaomi in negozio, anche perché, come dichiarato dallo stesso produttore, il gruppo limita la produzione a lotti di piccole dimensioni.

Nonostante questa politica basata sui piccoli passi e sul massimo efficientamento della distribuzione, a fine 2014 Xiaomi è il terzo produttore mondiale di smartphone e, parallelamente, ha portato avanti l’altro ramo d’azienda legato alla domotica e alla smart home in generale.

La produzione completa Xiaomi, tutto quello che devi sapere sui prodotti della casa cinese: recensioni, consigli e prezzi.