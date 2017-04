Di Filippo Vendrame, 6 aprile 2017

Project Scorpio punta ad alzare l’asticella del mondo del gaming. Con questa nuova console Microsoft intende proporre un qualcosa di assolutamente nuovo ed in grado di rivoluzionare l’esperienza del mondo del videogiochi. Per realizzare questo nuovo prodotto, Microsoft ha fatto tesoro degli errori commessi con la console Xbox One ed ha tenuto conto dei moltissimi feedback degli utenti. Sebbene la nuova console sarà presentata solamente a giugno in occasione dell’E3 2017, Digital Foundry è stata invitata dalla casa di Redmond ha visionare in anteprima assoluta Project Scorpio. Quanto emerso rappresenta senza ombra di dubbio una nuova pietra di paragone per gli appassionati di videogiochi.

Project Scorpio: anteprima

Project Scorpio: design (↑)

Su come sarà esteticamente la nuova console non ci sono molti dettagli perchè Project Scorpio sarà svelata solamente all’E3 2017 a giugno. Tuttavia Digital Foundry ha fatto chiaramente capire che la console disporrà di misure estremamente compatte e che quindi non sarà molto differente come ingombri dall’attuale Xbox One S. Anche l’alimentatore sarà interno. Chi oggi utilizza l’Xbox One S non dovrebbe avere difficoltà a rimpiazzarla con Project Scorpio inserendola senza problemi nel medesimo ambiente.

Un dettaglio importante che fa capire il grande lavoro di sviluppo di Microsoft per poter offrire un prodotto non solo tecnologicamente al top ma anche in grado di entrare in maniera discreta in tutti i salotti delle persone senza risaltare eccessivamente come invece accadeva con la prima Xbox One che possiede misure importanti e dispone di un alimentatore esterno piuttosto rumoroso.

Project Scorpio: scheda tecnica (↑)

Con Project Scorpio, Microsoft ha voluto cambiare approccio e proporre non solo una console estremamente potente ma anche di alzare l’asticella della qualità in molte aree differenti. Tanta potenza in un design intelligente, dunque. Le premesse ci sono tutte. Microsoft aveva promesso 6 teraflops di potenza e questo traguardo è stata raggiunto grazie all’utilizzo di un GPU custom pensata per rendere al meglio con i giochi della piattaforma. La console disporrà di ben 12GB di memoria RAM GDDR5 (6,8 GHz) con una larghezza di banda di 326 GB/s e di una CPU custom a otto core (2,3 GHz). Il cuore di questa console sarà, dunque, un SoC chiamato Scorpio Engine realizzato in collaborazione con AMD.

Da evidenziare che dei 12GB disponibili, 8GB sono a disposizione per gli sviluppatori e 4GB per il sistema. Scorpio disporrà, anche, di un hard disk da 1 TB da 2,5 pollici dotato di una larghezza di banda aumentata del 50%. La console disporrà del supporto ad Dolby Atmos in gioco, Dolby Atmos per le cuffie più il formato HRTF di Microsoft. Pieno supporto, inoltre, per le Direct3D 12. L’output video supporta, invece, l’HDMI 2.0. Presente anche un lettore ottico Blu-Ray.

Il tutto sarà inserito in un corpo compatto. Anche l’alimentatore (245W) sarà integrato all’interno della console, un po’ come accade oggi con l’Xbox One S. Lecito, dunque, attendersi che Project Scorpio disponga di ingombri contenuti.

Per poter arrivare a creare un design compatto, Microsoft ha lavorato su molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda la dissipazione del calore. Microsoft ha deciso di utilizzare uno speciale dissipatore con camera di vapore. In breve, questa scelta tecnica prevede un serbatoio di rame alla base, all’interno del quale si trova dell’acqua distillata sotto vuoto. Il calore è assorbito dall’acqua, che poi evapora. Trattasi di un sistema altamente efficiente, ma per espellere il calore le normali ventole dell’Xbox non andavano bene. Proprio per questo la casa di Redmond ha scelto di utilizzare una speciale ventola centrifuga. La disposizione delle porte è identica a quella di Xbox One S. Per usare il Kinect servirà uno speciale adattatore come sull’attuale Xbox One S.

La console nel suo insieme sarà presentata a giugno durante l’E3 2017 come già ampiamente previsto.

Digital Foundry ha visionato anche una demo di Forza Motorsport in 4K a 60fps con le medesime impostazioni dell’attuale Xbox One. Secondo la redazione questo significa che la potenza è più che sufficiente per supportare nativamente i giochi a 4K e magari disporre di una riserva di potenza per ulteriori miglioramenti. Inoltre, i giochi Xbox One sia a 900p che a 1080p gireranno su Project Scorpio in 4K nativo.

Project Scorpio: disponibilità e prezzo (↑)

Project Scorpio sarà presentata a giugno all’E3 2017 e la commercializzazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno in tempo per lo shopping natalizio. Microsoft ha sempre detto che la console sarà una versione Premium dell’attuale Xbox One e dunque è lecito attendersi un prezzo adeguato anche se non eccessivo.