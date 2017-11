Di Luca Colantuoni, 2 novembre 2017

Razer è un’azienda californiana nota principalmente per i notebook delle linea Blade e i vari accessori per il gaming. Grazie alle competenze derivate dall’acquisizione di Nextbit, il produttore ha deciso di entrare nel settore degli smartphone, annunciando un dispositivo molto potente che consente di eseguire senza problemi i migliori giochi disponibili sul mercato. Il Razer Phone offre dunque il massimo in termini di prestazioni e qualità audio/video, come evidenziato dal motto scelto da Razer: Watch, Listen, Play.

Razer Phone: tutti i dettagli

Il design non è certamente il punto di forza dello smartphone. Il Razer Phone possiede infatti una forma piuttosto anonima con lati e angoli netti, derivata dal suo predecessore, ovvero il Nextbit Robin. Il produttore ha però sostituito la plastica con l’alluminio, un materiale che permette di migliorare l’estetica e, in questo caso, anche la dissipazione del calore generato durante le intense sessioni di gioco.

Le cornici superiore e inferiori sono molto evidenti, ma questa scelta di design è giustificata per almeno due ragioni. Innanzitutto, l’elevato spessore consente di impugnare comodamente lo smartphone in orizzontale. Inoltre all’interno delle cornici sono presenti due altoparlanti abbinati ad altrettanti amplificatori dedicati che supportano l’audio Dolby Atmos. Quella superiore nasconde anche la dual camera posteriore.

Scheda tecnica (↑)

Il Razer Phone possiede uno schermo IGZO da 5,72 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La tecnologia UltraMotion del pannello LCD ha permesso di ottenere una frequenza di refresh pari a 120 Hz. Le principali aziende del settore gaming hanno ottimizzato i loro titoli per sfruttare al massimo questo frame rate elevato e offrire agli utenti un’esperienza di gioco senza lag o stuttering.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 835, 8 GB di RAM LPDDR4 a 1.866 MHz e 64 GB di memoria flash UFS, espandibile con schede microSD fino a 2 TB. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 13 megapixel. La fotocamera principale integra un obiettivo grandangolare con apertura f/1.75, mentre quella secondaria ha un teleobiettivo con apertura f/2.8. Altre specifiche sono il dual PDAF (autofocus a rilevamento di fase) e il flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC e LTE. Sono presenti anche la porta USB-Type-C e una batteria da 4.000 mAh che può essere caricata rapidamente grazie alla tecnologia Quick Charge 4+ di Qualcomm. Mancano sia il lettore di impronte digitali che il jack audio da 3,5 millimetri. Nella confezione è tuttavia incluso un adattatore con DAC (convertitore analogico-digitale) certificato THX che offre un audio Hi-Fi a 24 bit. Dimensioni e peso sono 158,5×77,7×8 millimetri e 197 grammi.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat. L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo verrà rilasciato nella primavera 2018. Razer ha aggiunto il noto launcher Nova Prime (con Assistente Google integrato) che consente di personalizzare ogni aspetto dell’interfaccia. Dal Razer Theme Store è possibile inoltre scaricare sfondi, icone e suonerie. Gli utenti troveranno sullo smartphone l’app Game Booster che permette di assegnare la priorità delle risorse ai giochi, impostare la risoluzione desiderata e modificare altri parametri.

Il Razer Phone verrà distribuito in Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Svezia dall’operatore 3, con il quale il produttore californiano ha sottoscritto un accordo esclusivo. Gli utenti che risiedono in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Danimarca e Svezia possono anche acquistarlo online sul sito Razerzone.com. Non è noto quando arriverà in Italia. Il prezzo consigliato è 749,99 euro. Lo smartphone può essere già ordinato, ma le spedizioni inizieranno il 17 novembre.

La versione standard del Razer Phone presenta un logo con serpente a tre teste cromato. Una Special Edition (1.337 unità con il serpente a tre teste verde) sarà disponibile nei negozi 3 in Irlanda, Regno Unito, Danimarca e Svezia, nel Razer Store di San Francisco e online su Razerzone.com in USA e Canada.