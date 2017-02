Di Luca Colantuoni, 16 febbraio 2017

Gli smartphone della serie Galaxy S sono senza dubbio i dispositivi più avanzati di Samsung e quelli che attirano maggiormente l’attenzione di utenti e addetti ai lavori. Esistono però altri prodotti dell’azienda coreana che, nel corso degli anni, hanno ereditano molte caratteristiche dai top di gamma, in particolare l’elevata qualità costruttiva. Si tratta dei Galaxy A, di cui è stata annunciata l’edizione 2017 all’inizio di gennaio. In Italia sono disponibili due dei tre smartphone, ovvero Galaxy A3 e Galaxy A5. Quest’ultimo è dunque il migliore della serie che può essere acquistato nel nostro paese.

Samsung Galaxy A5 (2017): tutti dettagli

Samsung ha curato molto l’estetica del Galaxy A5 (2017), così come quella degli altri modelli della serie. Lo smartphone possiede un frame in alluminio e una parte posteriore in vetro 3D che ricorda chiaramente il Galaxy S7. Lo schermo da 5,2 pollici è protetto da un vetro leggermente curvo ai lati che si fonde perfettamente con il frame in alluminio, creando un design unico e raffinato.

La fotocamera posteriore e il tasto Home sono perfettamente integrati nel corpo del dispositivo, quindi la superficie si presenta liscia e simmetrica da qualsiasi angolazione. Un’altra caratteristica ereditata dal Galaxy S7 è la certificazione IP68. Gli utenti non devono quindi temere l’ingresso di acqua e polvere. Quattro sono i colori offerti da Samsung (Black Sky, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud) che prendono il nome dagli elementi naturali (cielo, sabbia, nebbia e nuvola).

Scheda tecnica (↑)

Il Galaxy A5 (2017) possiede un display Super AMOLED da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) che offre la qualità sufficiente per visualizzare tutti i contenuti multimediali in modo perfetto, senza incidere eccessivamente sull’autonomia e senza eccedere nelle dimensioni complessive. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Exynos 7880 (CPU octa core Cortex-A53 a 1,9 GHz e GPU Mali-T830MP3 a 950 MHz), 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/1.9, autofocus e flash LED. Stessa risoluzione e apertura per la fotocamera frontale, una chiara indicazione del tipo di pubblico per cui è stato realizzato lo smartphone. I patiti dei selfie possono utilizzare le diverse funzionalità dell’app Fotocamera per migliorare gli scatti e applicare filtri. Per scattare una foto è sufficiente toccare qualsiasi punto dello schermo, la cui luminosità viene incrementata per avere immagini più chiare. Esiste anche un Food Mode per ottenere foto dei cibi con colori più saturi.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy A5 (2017), le immagini

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, ANT+ e LTE Cat. 6. In alternativa al chip NFC è possibile utilizzare la più diffusa tecnologia MST per i pagamenti con Samsung Pay. Il bundle di sensori è molto completo: lettore di impronte digitali, RGB, accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, effetto Hall e barometro. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e supporta la ricarica rapida, grazie alla presenza della porta USB Type-C. Samsung promette una durata fino a 16 ore di navigazione su rete LTE, fino a 19 ore di riproduzione video e fino a 53 ore di riproduzione audio. Il sistema operativo installato è Android 6.0.1 Marshmallow. La distribuzione dell’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat è prevista entro il primo semestre 2017, probabilmente entro la fine di maggio.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il Galaxy A5 (2017) può essere acquistato sul sito Samsung, su Amazon e sui siti delle maggiori catene di elettronica di consumo. Gli utenti italiani possono trovarlo anche nei negozi fisici, inclusi i punti vendita degli operatori telefonici che offrono lo smartphone in abbinamento a specifiche opzioni tariffarie. Il prezzo consigliato dal produttore coreano è 429,00 euro, ma online si trovano spesso cifre inferiori a quella di lancio.