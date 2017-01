Samsung Galaxy A7 (2017)

Di Luca Colantuoni, 2 gennaio 2017

Con un leggero ritardo rispetto allo scorso anno, Samsung ha svelato i nuovi smartphone di fascia medio-alta appartenenti alla serie A. I tre modelli condividono molte caratteristiche, alcune delle quali ereditate dal Galaxy S7, come i materiali usati per il telaio. Il top di gamma è il Galaxy A7 (2017), un phablet da 5,7 pollici che integra componenti di qualità e offre elevate prestazioni. Il produttore coreano non ha comunicato il prezzo, ma si prevede una cifra superiore ai 500 euro.

Design e caratteristiche principali

Per il Galaxy A7 (2017), così come per gli altri modelli della serie, sono stati scelti materiali premium che migliorano l’estetica e permettono allo stesso tempo di adottare un design più ricercato. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover posteriore), mentre il vetro che protegge il pannello Super AMOLED è leggermente curvo ai lati (2.5D). Analogamente al Galaxy S7, anche il Galaxy A7 (2017) ha ricevuto la certificazione IP68. Ciò significa resistenza all’acqua (fino a 3 metri per 30 minuti) e alla polvere. Il phablet verrà offerto in quattro colori: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud.

Specifiche hardware e software

Il Galaxy A7 (2017) possiede uno schermo Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware include un processore octa core a 1,9 GHz (quasi certamente un Exynos 7880), affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Rispetto al precedente Galaxy A7 (2016) sono state migliorate le due fotocamere, scegliendo sensori da 16 megapixel con apertura f/1.9 che consentono di ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’utente può scattare selfie toccando lo schermo in qualsiasi punto, sfruttando lo schermo come flash frontale. L’interfaccia dell’app Fotocamera è stata semplificata in moda da velocizzare l’accesso alla varie funzioni, tra cui filtri ed effetti.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, ANT+ e LTE Cat. 6. È possibile utilizzare il chip NFC o la tradizionale tecnologia MST per effettuare pagamenti con il servizio Samsung Pay (non ancora disponibile in Italia). Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home) e la porta USB Type-C. La batteria da 3.600 supporta la ricarica rapida Fast Charge. Le dimensioni sono 156,8×77,6×7,9 millimetri.

Il sistema operativo installato è Android 6.0.1 Marshmallow, ma è certo l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat. Tra le funzionalità esclusive si possono citare Samsung Cloud per il backup, Secure Folder per la conservazione dei dati in forma cifrata e Always On Display per la visualizzazione di alcune informazioni a schermo spento.

Disponibilità e prezzo

Il Galaxy A7 (2017) sarà in vendita nei prossimi giorni insieme agli altri due modelli della serie. Samsung ha scelto la Russia per il lancio ufficiale sul mercato, ma è prevista la distribuzione in altri paesi, Italia inclusa. Il prezzo non è stato comunicato. Maggiori informazioni dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.