Samsung Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018)

Di Luca Colantuoni, 19 dicembre 2017

Con un leggero anticipo rispetto allo scorso anno, Samsung ha annunciato il 19 dicembre 2017 i nuovi smartphone della serie Galaxy A. Il produttore coreano ha deciso di cambiare la numerazione per seguire quella della serie Galaxy S, quindi i previsti Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018) sono diventati Galaxy A8 (2018) e Galaxy A8+ (2018). Tale scelta è stata dettata anche dall’uso di un ampio Infinity Display, finora esclusivo dei Galaxy S8/S8+ e del Galaxy Note 8.

Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018): tutti i dettagli

Storicamente la serie Galaxy A ha sempre ereditato una o più caratteristiche dalla serie Galaxy S. Questa volta la scelta di Samsung è caduta sullo schermo con rapporto di aspetto 18.5:9, noto appunto come Infinity Display. L’ampia area di visualizzazione è stata ottenuta riducendo al minimo lo spessore delle cornici, eliminando i pulsanti capacitivi e spostando sul retro il lettore di impronte digitali. A differenza dei Galaxy S8/S8+, i Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018) non hanno un display dual edge, ma il pannello Super AMOLED lascia un piccolo bordo laterale.

I materiali utilizzati dal produttore coreano sono invece gli stessi, ovvero alluminio per il frame e vetro (leggermente curvo) per le parti frontale e posteriore, in modo da formare una sorta di sandwich. Samsung sottolinea che il design offre un comfort elevato durante la visione dei video e l’interazione con i contenuti mostrati sullo schermo. I Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018) hanno ricevuto la certificazione IP68, quindi resistono alla polvere e all’acqua fino ad una profondità di 1,5 metri per 30 minuti.

Scheda tecnica (↑)

La dotazione hardware dei due smartphone è simile. Il Galaxy A8+ (2018) possiede uno schermo da 6 pollici e integra 4 o 6 GB di RAM. Il Galaxy A8 (2018) ha invece uno schermo da 5,6 pollici e 4 GB di RAM. La terza differenza è la capacità della batteria (3.500 contro 3.000 mAh). Entrambi hanno un display con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel), un processore octa core Exynos 7885 (due core a 2,2 GHz e sei core a 1,6 GHz) e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Altra novità rispetto ai modelli precedenti è la doppia fotocamera frontale. Samsung ha scelto sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi con apertura f/1.9. La dual camera permette di ottenere selfie quasi perfetti in qualsiasi condizione di illuminazione e di applicare il popolare l’effetto bokeh. La sua intensità può essere cambiata in tempo reale, sfruttando la funzionalità Live Focus.

La fotocamera posteriore ha invece una risoluzione di 16 megapixel con apertura f/1.7 e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Gli utenti possono utilizzare varie opzioni per abbellire le foto scattate, ad esempio aggiungere sticker oppure evidenziare un cibo con Food Mode. È possibile registrare video senza tremolii, grazie alla tecnologia di stabilizzazione digitale (VDis), mentre la funzionalità Hyperlapse permette di creare time-lapse che possono essere condivisi con gli amici.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, ANT+, GPS e LTE Cat. 11. I chip NFC e MST consentono di utilizzare il servizio Samsung Pay. Il lettore di impronte digitali è stato posizionato sotto la fotocamera posteriore per facilitarne l’utilizzo. Lo stesso layout verrà adottato per i futuri Galaxy S9/S9+. Non manca il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, effetto Hall, prossimità e luminosità). La porta USB Type-C permette la ricarica rapida della batteria.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat con interfaccia Samsung Experience. I due smartphone supportano la funzionalità Always On Display e il visore Gear VR (prima volta per la serie Galaxy A).

I Galaxy A8 (2018) e A8+ (2018) saranno disponibili dal mese di gennaio in quattro colori: nero, blu, oro e orchid gray. I prezzi sono 499 euro (Galaxy A8) e 599 euro (Galaxy A8+). Samsung non ha specificato i paesi in cui verranno distribuiti.