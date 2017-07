Di Cristiano Ghidotti, 31 luglio 2017

È il modello entry level della nuova gamma destinata alla fascia media del mercato: Samsung Galaxy J3 (2017) punta a conquistare i più attenti al portafogli, senza però rinunciare ad alcune caratteristiche offerte dai più grandi e costosi Galaxy J5 (2017) da 5,2 pollici e Galaxy J7 (2017) da 5,5 pollici. Uno smartphone con sistema operativo Android, robusto e versatile.

Samsung Galaxy J3 (2017): tutti i dettagli

Anche qui si trova il telaio unibody in metallo presente su J5 e J7. Una scelta da applaudire, che testimonia l’intenzione di non scendere a compromessi in termini di design. La scocca è dunque progettata per garantire il massimo livello di resistenza possibile alle sollecitazioni. Il look è quello di un dispositivo solido, progettato per durare nel tempo, nulla a che vedere con le tante alternative low cost. È possibile scegliere fra tre colorazioni: Black, Blue e Gold. Se la prima risulta più tradizionale e forse anonima, le altre due convincono maggiormente, pur senza alcun tipo di eccesso. Le dimensioni si attestano a 143,2×70,3×8,2 mm, mentre il peso è 142 grammi.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy J3 (2017), tutte le immagini

Scheda tecnica (↑)

La potenza di calcolo è comprensibilmente inferiore rispetto a J5 e J7: il modello J3 in edizione 2017 offre un processore quad core da 1,4 GHz affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna per lo storage. È in ogni caso consigliabile sfruttare lo slot apposito per l’installazione di una scheda microSD (supporto garantito fino a 256 GB), così da non esaurire in fretta lo spazio a disposizione. Il display da 5 pollici ha risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un pannello TFT LCD (non Super AMOLED come le varianti più grandi). Competo il comparto dedicato alla connettività: modulo WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, porta micro-USB 2.0 e jack da 3,5 mm per gli auricolari. Non mancano poi accelerometro e sensore di prossimità.

La batteria, non rimovibile come per il resto della serie, è da 2.400 mAh. La carrellata si conclude con un focus sulle componenti dedicate alla fotografia: sul retro trova posto un sensore da 13 megapixel con apertura del diaframma f/1.9, mentre sulla parte anteriore c’è una fotocamera da 5 megapixel affiancata dal flash LED (così come su J5 e J7) per scattare selfie in qualsiasi condizione di luce. Una caratteristica non facile da trovare in questa fascia del mercato. Si segnala infine l’assenza del lettore di impronte digitali, integrato invece sugli altri due modelli, una mancanza che potrebbe spingere molti a optare almeno per il J5, sebbene a fronte di un esborso economico maggiore in fase di acquisto.

Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat, arricchito dall’interfaccia personalizzata TouchWiz come ormai da tradizione per il produttore sudcoreano. A questo si aggiungono alcune applicazioni e soluzioni come Area Personale che mette al riparo i dati e i contenuti riservati da occhi indiscreti, nascondendoli dalla schermata principale. Inoltre, Samsung Cloud aiuta ad effettuare il backup dei cloud su server remoto, così da poterne creare una copia di sicurezza ed effettuarne la sincronizzazione fra tutti i device posseduti dall’utente. Non manca ovviamente la possibilità di scaricare app e giochi dalla piattaforma Play Store di Google, popolata da software di ogni tipo per il mondo Android.

Il Galaxy J3 (2017) rappresenta dunque il modello entry level della nuova gamma di smartphone Samsung indirizzata alla fascia media del mercato, completata come già detto dai più grandi J5 (2017) e J7 (2017). Un dispositivo proposto in Italia al prezzo di 229 euro (In offerta su Amazon a 207 euro) nel momento del lancio. Un esborso economico tutto sommato accessibile, giustificato se si considera la dotazione di caratteristiche premium come il telaio in metallo con design unibody e la presenza del flash LED che accompagna la fotocamera frontale.