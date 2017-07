Di Cristiano Ghidotti, 29 luglio 2017

Erede del fortunato modello 2016, il nuovo Samsung Galaxy J7 (2017) migliora sia dal punto di vista del design sia per quanto riguarda le specifiche tecniche. Un notevole passo in avanti per lo smartphone di fascia media, che insieme ai modelli Galaxy J5 (2017) e Galaxy J3 (2017) (rispettivamente da 5,2 e 5 pollici) va a costituire una gamma Android indirizzata a chi desidera un buon rapporto qualità-prezzo, con un’attenzione particolare al budget, ma senza voler scendere troppo a compromessi per quanto riguarda le prestazioni.

Samsung Galaxy J7 (2017): tutti i dettagli

Come già detto, significativi passi in avanti sono stati compiuti in termini di design. La dotazione di una scocca unibody in metallo assicura robustezza e solidità, garantendo al tempo stesso un adeguato livello di resistenza alle sollecitazioni dovute al normale utilizzo quotidiano del dispositivo. Sul retro si può notare che la fotocamera, rispetto all’edizione dello scorso anno, risulta perfettamente integrata nella superficie e non sporge più. Tre le colorazioni disponibili: Black, Blue e Gold. La prima è indirizzata a chi cerca un look più tradizionale, mentre le altre due non passano di certo inosservate. Il tutto in dimensioni pari a 152,5×74,8×8 mm e con un peso che si attesta a 181 grammi.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy J7 (2017), tutte le immagini

Scheda tecnica (↑)

Sebbene non si possa parlare di un top di gamma assoluto, Galaxy J7 (2017) sembra in grado di poter gestire con disinvoltura qualsiasi applicazione, nelle situazioni più svariate: dalle chat alla gestione dei documenti, dalla riproduzione dei contenuti multimediali alla fotografia, strizzando l’occhio agli amanti dei selfie. Questo grazie a una potenza di calcolo più che sufficiente: processore octa core da 1,6 GHz affiancato da 3 GB di RAM. La memoria interna è da 16 GB (sarebbe stato meglio avere a disposizione almeno 32 GB), con la possibilità di espanderla ricorrendo all’utilizzo di schede microSD con una capacità massima di 256 GB. Il display Super AMOLED da 5,5 pollici ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel).

Presente il lettore di impronte digitali per l’autenticazione rapida dell’utente, ospitato dal pulsante Home. Sul retro trova posto una fotocamera da 13 megapixel con apertura del diaframma pari a f/1.7. Degna di nota quella frontale, caratterizzata dalla stessa risoluzione (f/1.9) e anch’essa dotata di flash LED per autoritratti perfetti in qualsiasi condizione di luce. Non mancano ovviamente tutti i moduli dedicati alla connettività (WiFi, 4G-LTE, NFC, Bluetooth 4.1). La batteria da 3.600 mAh assicura una buona autonomia, più che sufficiente per arrivare alla fine della giornata con una sola ricarica. In vendita anche la versione Dual SIM per chi ha necessità di gestire due utenze telefoniche con un solo dispositivo.

Lato software, il sistema operativo preinstallato al lancio dello smartphone è Android 7.0 Nougat, arricchito dall’interfaccia personalizzata TouchWiz di Samsung e da alcune applicazioni aggiunte dal produttore. Tra queste figura Area Personale, una soluzione dedicata alla tutela della privacy che permette di nascondere le informazioni riservate dalla homescreen. Anche l’app della fotocamera è ottimizzata in modo da sfruttare le gesture al fine di eseguire rapidamente e in modo intuitivo le azioni più frequenti: passaggio dal sensore frontale a quello posteriore (o viceversa), apertura degli effetti da applicare in tempo reale e così via. Da non dimenticare nemmeno l’offerta di Samsung Cloud per il backup dei dati su server remoto. Ovviamente, non manca la possibilità di connettersi alla piattaforma Play Store di Google per scaricare le migliaia di applicazioni e di giochi offerti dagli sviluppatori.

È possibile acquistare Galaxy J7 (2017) in Italia al prezzo ufficiale di 349 euro (In offerta su Amazon a 291 euro). Un esborso economico in linea con quanto offre attualmente la fascia media del mercato, giustificato da una buona scheda tecnica e da un design notevolmente migliorato rispetto al modello dello scorso anno.