Di Filippo Vendrame, 26 febbraio 2017

Samsung punta a voler conquistare l’utenza business con il tablet pc Android Samsung Galaxy Tab S3, un prodotto dalla chiara vocazione professionale che per specifiche e caratteristiche tecniche strizza l’occhio sia ai power user che ai professionisti. Sono due, infatti, gli elementi che differenziano questo tablet pc dalla concorrenza del mondo Android, il sofisticato pennino S-Pen che permette non solo di interagire a schermo ma di accedere ad una serie di servizi software di valore aggiunto, e la tastiera magnetica che permette agli utenti di poter scriver e lunghi testi. Tastiera che può risultare utilissima in ambiente Office, per esempio, per scrivere lunghi documenti.

Il Samsung Galaxy Tab S3 è stato presentato da Samsung durante il Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Samsung Galaxy Tab S3: design (↑)

Samsung ha lavorato molto bene per rendere il suo nuovo tablet pc ancora più elegante e moderno. Particolarità, il retro del dispositivo è di vetro e lo spessore non raggiunge nemmeno i 6 millimetri (237,3 x 169 x 6 mm). Il Samsung Galaxy Tab S3, dunque, non è solo molto bello ma è anche molto comodo da utilizzare grazie a dimensioni estremamente rastremate nonostante il display da quasi 10 pollici.

Da evidenziare la presenza dei due classici pulsanti a sfioramento per il multitasking e il back e il tasto centrale fisico Home che include anche il lettore per le impronte digitali. Il design è unibody ed è presente sia una fotocamera anteriore che posteriore. Non c’è uno slot per includere la S-Pen che rimane esterna e la tastiera removibile si collega con un attacco magnetico.

Samsung Galaxy Tab S3: scheda tecnica (↑)

Davvero impressionante la scheda tecnica. Il Samsung Galaxy Tab S3 dispone di un display Super AMOLED da 9,7 pollici con risoluzione QXGA (2.048 x 1.532 pixel). Display, che primo della sua categoria, supporta la tecnologia HDR. Cuore pulsante un processore Qualcomm Snapdragon 820 abbinato a 4GB di memoria RAM e a 32GB di flash storage espandibile sino a 256GB attraverso le microSD. Samsung Galaxy Tab S3 è in grado di registrare e riprodurre video a 4K ed integra altoparlanti stereo quadrifonici, realizzati da AKG by Harman, per un’esperienza sonora senza eguali.

Per quanto riguarda la componente multimediale, il Samsung Galaxy Tab S3 offre un fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus e LED Flash ed una fotocamera anteriore da 5MP. Presenti sensori e supporti come Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 e USB Type-C. Prevista anche una variante con il supporto all’LTE per poter accedere alla rete internet anche in mobilità.

Presente una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida che dovrebbe garantire una buona autonomia in ogni condizione d’uso.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Tab S3, le immagini

Oltre alla S-Pen e all’HDR, il nuovo tablet pc di Samsung si caratterizza anche per il supporto a “Samsung Flow” che permette di lavorare senza interruzioni in movimento. Per garantire la sicurezza della connessione, Samsung Flow utilizza l’autenticazione biometrica per il login e il collegamento wireless dei dispositivi compatibili per il trasferimento di documenti da un dispositivo mobile a un tablet. Inoltre sincronizza i messaggi di notifica affinché l’utente non rischi mai di perdere messaggi di testo importanti, sia che utilizzi uno smartphone o un tablet.

Per quanto riguarda il lato software, il Samsung Galaxy Tab S3 dispone di Android Nougat con interfaccia Grace UI più una serie di applicazioni e servizi dedicati.

Samsung Galaxy Tab S3: disponibilità e prezzo (↑)

Samsung non ha ancora ufficializzato prezzi e disponibilità per il mercato italiano ma dovrebbe arrivare, almeno in versione LTE, per la fine del mese di marzo a 799 euro.