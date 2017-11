Di Cristiano Ghidotti, 17 novembre 2017

Non semplici auricolari wireless, ma un dispositivo smart e completo, che nonostante l’ingombro estremamente contenuto mette a disposizione funzionalità adatte al monitoraggio dell’attività fisica e all’ascolto della musica. I nuovi Samsung Gear IconX (2018) rendono superfluo portare con sé lo smartphone durante una camminata o una sessione di corsa, misurando in modo preciso le prestazioni e interagendo con l’utente tramite una guida vocale.

Samsung Gear IconX (2018): tutti i dettagli

Il design degli auricolari è studiato per adattarsi in modo confortevole all’orecchio, grazie anche alla possibilità di scegliere tappi e alette di varie dimensioni (forniti in dotazione all’interno del packaging). È così possibile dedicarsi alla sessione di allenamento o di fitness senza alcun tipo di preoccupazione. Entrambe le unità rimangono per tutto il tempo saldamente ancorate al padiglione, anche quando si corre, si salta o si eseguono esercizi. Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di look: si può scegliere tra le colorazioni Black, White e Air Superiority Blue.

Le dimensioni sono estremamente contenute: 18,9×26,4×26,0 mm, con un peso che si attesta a soli 6,3 grammi (per ogni auricolare). Grazie al rivestimento P2i Nano Coating il dispositivo garantisce la protezione contro gli spruzzi e il sudore.

È sufficiente dare uno sguardo alla scheda tecnica per capire che Gear IconX (2018) non è una semplice coppia di auricolari wireless. Nei pochi millimetri dell’involucro è racchiusa una memoria interna da 4 GB (3,5 GB a disposizione dell’utente) utile per il salvataggio delle canzoni da ascoltare durante lo svolgimento dell’attività fisica. In altre parole, si tratta di un piccolo lettore musicale: garantita la piena compatibilità con i formati MP3, M4A, AAC, WAV e WMA. Sono inoltre presenti due microfoni per ogni unità, un accelerometro e il sensore HR utile per rilevare la frequenza cardiaca. Altri parametri misurati sono la distanza percorsa, la velocità, la durata e le calorie bruciate.

Ognuno dei due auricolari include una batteria da 47 mAh e assicura un’autonomia fino a 3,8 ore di riproduzione musicale, 3,4 ore se si ascoltano i brani durante una sessione di allenamento, 1,6 ore con Bluetooth attivo e 1,5 ore se si effettua lo streaming wireless in esercizio. Il case ha una capacità pari a 315 mAh, sufficiente per effettuare due cicli di ricarica completi.

L’edizione 2018 di Gear IconX è compatibile con tutti gli smartphone Android dotati della versione 4.4 KitKat (o successive) del sistema operativo. Per sfruttare al meglio le funzionalità offerte è però necessario essere in possesso di un telefono della gamma Samsung. Tutti i dati rilevati durante la sessione di allenamento possono poi essere sincronizzati con l’applicazione mobile S Health e inseriti in uno storico per tenere traccia dei progressi.

Particolarmente interessante e utile la modalità Ambiente, che se attivata consente di udire i rumori dell’ambiente circostante: in questo modo è possibile ascoltare i brani musicali salvati nello storage, ma senza mai perdere il contatto con il mondo esterno.

La connettività è garantita sia dalla presenza di una porta USB 2.0 che dal modulo Bluetooth 4.1 incluso. La gestione può essere effettuata anche via computer, grazie al software Gear IconX PC Manager.

Controlli touch

La superficie degli auricolari è in realtà un’interfaccia per i controlli touch, utili per gestire la riproduzione della musica senza interrompere ciò che si sta facendo: un singolo tocco per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, due tocchi per passare al brano successivo o rispondere a una chiamata in ingresso, tre tocchi per tornare alla canzone precedente, uno swipe verso l’alto o verso il basso rispettivamente per alzare o abbassare il volume e un tocco prolungato per l’accesso al menu principale da cui selezionare la modalità Allenamento o quella Ambiente.

Prezzo e disponibilità

Il debutto sul mercato di Gear IconX (2018) di Samsung è fissato per il 24 novembre 2017. Il prezzo fissato per il lancio è 229,00 euro. All’interno della confezione sono inclusi, oltre agli auricolari, la custodia per la ricarica, i cuscinetti nelle taglie S, M e L, la guida rapida, un connettore USB, il cavo USB e tre alette (S, M e L).