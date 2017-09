Di Luca Colantuoni, 4 settembre 2017

A differenza di LG, Motorola e Sony, Samsung non ha sfruttato l’attenzione mediatica catalizzata dall’IFA 2017 di Berlino per presentare un nuovo smartphone (il Galaxy Note 8 è stato annunciato una settimana prima), ma durante la manifestazione tedesca ha mostrato tre nuovi dispositivi indossabili, il più interessante dei quali è il Gear Sport, uno smartwatch leggermente più piccolo del Gear S3, ma altrettanto completo per quanto riguarda la dotazione hardware e le funzionalità offerte.

Samsung Gear Sport: tutti i dettagli

Anche se può essere indossato in qualsiasi occasione, il Gear Sport è chiaramente indirizzato agli utenti che praticano attività sportive, in quanto ha ricevuto la certificazione MIL-STD-810G e può essere utilizzato anche in acqua fino ad una profondità di 50 metri (pari a circa 5 atmosfere). Lo smartwatch possiede un design minimalistico con una cassa in acciaio inossidabile 316L, una ghiera girevole e un cinturino intercambiabile largo 20 millimetri (esistono varie opzioni, tra cui un modello “ibrido” in pelle e gomma). Le dimensioni del dispositivo sono 42,9×44,6×11,6, mentre il peso è 67 grammi (50 grammi senza cinturino), quindi più piccolo e leggero del Gear S3.

Scheda tecnica (↑)

Il Samsung Gear Sport possiede uno schermo Super AMOLED Always-On da 1,2 pollici, protetto dal Gorilla Glass 3, con risoluzione di 360×360 pixel e 302 ppi. La dotazione hardware comprende un processore dual core a 1 GHz (probabilmente un Exynos 7270, lo stesso del Gear S3), affiancato da 768 MB di RAM e 4 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e NFC. Mancano MST (Magnetic Swipe Transmission) per i pagamenti mobile e il modulo LTE. Il produttore coreano ha escluso questi due componenti per poter realizzare uno smartwatch più piccolo e più economico.

Il Gear Sport integra inoltre cinque sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, luce ambientale e cardiofrequenzimetro. La batteria ha una capacità di 300 mAh e può essere caricata in modalità wireless. Samsung promette un’autonomia fino a quattro giorni, ma la durata scende a 14 ore con il GPS attivo.

Software e funzionalità (↑)

Il sistema operativo installato è ovviamente Tizen 3.0. Lo smartwatch è compatibile con i Samsung Galaxy, altri smartphone con almeno la versione 4.4 di Android e gli iPhone 7/7 Plus/6s/6s Plus/SE/5 con almeno iOS 9. L’interazione con le varie schermate avviene molto facilmente ruotando la ghiera, premendo i due pulsanti sul lato destro dello smartwatch e il tradizionale touch sullo schermo. Oltre ai comuni parametri (numero di passi, distanza, calorie bruciate e battiti cardiaci in tempo reale), il dispositivo può monitorare la qualità del sonno e diventare un vero coach motivazionale.

Galleria di immagini: Samsung Gear Sport, immagini dello smartwatch

L’utente troverà infatti 60 tipi di allenamento guidati. I video possono essere visualizzati sullo smartphone o sulle smart TV Samsung. Una delle app migliori è Speedo On (da scaricare a parte) che misura il tempo impiegato per coprire una vasca, il numero di vasche, la distanza percorsa, i battiti cardiaci e le calorie bruciate. I dati possono essere salvati sul cloud, condivisi con altri nuotatori e sincronizzati con l’app S Health. Samsung ha inoltre sottoscritto una partnership con Under Armour per offrire 12 mesi di abbonamento alle app UA Record, MyFitnessPal, MapMyRun e Endomondo.

Grazie alla modalità offline di Spotify è inoltre possibile memorizzare i brani musicali sulla memoria interna e ascoltarli senza connessione ad Internet. Il Gear Sport permette di effettuare pagamenti mobile con Samsung Pay, sfruttando il chip NFC. Lo smartwatch può essere anche usato come telecomando per le presentazioni, il Samsung Gear VR e i dispositivi IoT compatibili mediante Samsung Connect.

Il Gear Sport sarà disponibile in due colori (blu e nero) dal 27 ottobre. Il prezzo consigliato è 349,99 euro.