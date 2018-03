Smartphone significa letteralmente “telefono intelligente”. Si tratta di dispositivi che presentano funzioni molto più estese rispetto ai tradizionali telefoni mobili in quanto dotati di maggiori capacità di memoria, calcolo e connessione dati. Sono equipaggiati con specifici sistemi operativi sviluppati appositamente per dispositivi mobile; fra gli OS più diffusi troviamo iOS, Android e Windows Phone.

Gli smartphone sono dispositivi nati per combinare le funzioni dei computer con quelle dei telefoni cellulari. Con il tempo sono andati arricchendosi di una tecnologia sempre più sofisticata, grazie alla quale sono stati equipaggiati con funzionalità multimediali che consentono la riproduzione di musica, lo scatto di fotografie e la possibilità di girare video. Dotati di touchscreen ad alta definizione e browser dedicati che consentono un’agevole navigazione sul Web, gli smartphone sono esplosi sul mercato grazie alla nascita di app store dai quali scaricare, gratis o a pagamento, applicazioni con le quali estendere le funzionalità del proprio dispositivo.

Già nel 1973 cominciò a circolare l’idea di unire le caratteristiche di un computer e quelle di un telefono in un unico device, ma la produzione cominciò solo venti anni più tardi. Il primo modello in assoluto fu Simon, sviluppato dalla IBM nel 1993, un telefono con il quale si interagiva attraverso un pennino. Oltre alle normali funzioni disponeva di rubrica, calendario, orologio, bloc notes, supporto per e-mail e giochi. Il termine “smartphone” viene utilizzato per la prima volta dalla Ericsson per descrivere il nuovo modello che si apprestava a lanciare nel 1997, il GS 88 Penelope. La prima marca internazionale ad emergere nella produzione di smartphone fu BlackBerry, la prima azienda a commercializzare dispositivi in grado di navigare su Internet. Con l’avvento del nuovo millennio, gradualmente tutti i principali produttori di telefonia hanno lanciato la propria gamma di smartphone.

Un momento cruciale nello sviluppo di questa produzione è stato segnato dal lancio nel 2007 dell’iPhone da parte della Apple, evento che ha dato il via a una fase di crescita esplosiva nella commercializzazione degli smartphone. Attualmente l’iPhone risulta essere il “telefono intelligente” più noto al mondo, vera e propria icona generazionale e scintilla determinante per la rivoluzione mobile.