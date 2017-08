Di Cristiano Ghidotti, 2 agosto 2017

Il suo nome completo è Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, ma dagli appassionati di retrogaming è stato fin da subito ribattezzato SNES Mini. È la riedizione in miniatura della leggendaria console 16-bit della grande N, una delle piattaforma di maggior successo nella storia videoludica. Un’iniziativa lanciata in seguito al successo ottenuto da NES Mini.

SNES Mini: tutti i dettagli

Il form factor è lo stesso della piattaforma commercializzata all’inizio degli anni ’90, riproposto però con dimensioni e peso più contenuti, così da occupare poco spazio sotto o a fianco del televisore. C’è persino l’ingresso per le cartucce nella parte superiore della console, anche se in questo caso la sua funzione è prettamente estetica: i giochi sono già caricati nella memoria interna e disponibili fin dall’avvio dell’unità. Anche lo stile dei controller rimane quello originale, con tutto il loro fascino vintage. Non sono wireless, bensì dotati di cavo, più lungo rispetto a quello di NES Mini, come chiesto a gran voce nei tanti feedback ricevuti da Nintendo.

Scheda tecnica (↑)

Le specifiche tecniche di SNES Mini non sono state ufficializzate. Si tratterà probabilmente di un upgrade hardware rispetto a quanto visto con il NES in miniatura: SoC Allwinner R16 (quad core Cortex A7) affiancato dalla GPU Mali-400MP2, da 256 MB di RAM (SKHynix, DDR3), 512 MB di memoria interna per lo storage (Spansion SLC NAND flash) e Power Management Unit AXP223. Presente anche lo slot HDMI per la connessione al televisore. Nintendo garantisce inoltre la compatibilità della console con il controller tradizionale e il controller tradizionale Pro di Wii.

I 21 giochi preinstallati nel Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System arrivano dal catalogo della piattaforma e permettono di immergersi in un’epoca del gaming ormai lontana. Ce n’è per tutti i gusti: dagli action game ai picchiaduro, dagli RPG alle corse, senza tralasciare i platform che hanno fatto la storia delle console 16-bit.

Contra III: The Alien Wars (Konami, 1992);

Donkey Kong Country (Rareware, 1994);

EarthBound (Nintendo, 1994);

Final Fantasy III (Square, 1990);

F-ZERO (Nintendo, 1990);

Kirby Super Star (HAL Laboratory, 1996);

Kirby’s Dream Course (HAL Laboratory, 1994);

The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo, 1991);

Mega Man X (Capcom, 1993);

Secret of Mana (Square, 1993);

Star Fox (Nintendo e Argonaut Software, 1993);

Star Fox 2 (Nintendo e Argonaut Software, mai pubblicato);

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting (Capcom, 1992);

Super Castlevania IV (Konami, 1991);

Super Ghouls ‘n Ghosts (Capcom, 1991);

Super Mario Kart (Nintendo, 1992);

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (Square, 1996);

Super Mario World (Nintendo, 1990);

Super Metroid (Nintendo e Intelligent System, 1994);

Super Punch-Out!! (Nintendo, 1994);

Yoshi’s Island (Nintendo, 1995).

Merita una menzione particolare Star Fox 2, titolo originariamente sviluppato da Nintendo in collaborazione con la software house Argonaut Games per replicare il successo del predecessore datato 1993, mai pubblicato ufficialmente ufficialmente poiché il gruppo nipponico preferì concentrarsi sul lancio della console successiva, il N64. Con SNES Mini sarà dunque possibile recuperare un inedito.

Prezzo e disponibilità (↑)

L’arrivo sul mercato di SNES Mini, in Europa, è fissato per il 29 settembre 2017. La fase di pre-ordine, al prezzo di 79,99 euro in via ufficiale (In offerta su Amazon a 79 euro), è stata avviata a fine giugno registrando in poche ore il sold out.

Nella confezione, oltre alla riedizione in miniatura della console, sono presenti due controller così da potersi lanciare fin da subito nelle sfide multiplayer in locale (con i titoli compatibili) e un cavo HDMI per la connessione al televisore. Non è invece presente il blocco alimentatore a cui collegare il cavo USB, necessario per il funzionamento (Nintendo ne proporrà uno ufficiale, acquistabile separatamente).