Di Filippo Vendrame, 18 ottobre 2017

Il mercato delle smart home è molto dinamico e negli ultimi anni sta mostrando eccellenti tassi di crescita. All’interno di questo settore, spiccano le soluzioni smart per la sicurezza delle abitazioni. Tra le realtà più attive in questa nicchia di mercato c’è sicuramente Somfy, nota azienda francese che da tempo opera nel settore della domotica. Somfy One+ è uno dei nuovi prodotti di punta della sicurezza smart per le abitazioni dell’azienda francese.

Trattasi, nello specifico, di una videocamera smart per la sorveglianza domestica pensata per proteggere gli ambienti di casa da intrusioni non autorizzate. Un prodotto sofisticato che dispone anche di una serie di sensori in grado di rilevare il movimento degli intrusi e l’apertura delle porte/finestre.

Somfy One+: recensione e prezzo

Somfy One+: design (↑)

Esteticamente, Somfy One+ presenta un design molto ben riuscito, con una forma cilindrica che ricorda molto gli smart speaker. Disponile nei colori bianco e nero, questo prodotto per la sicurezza dell’azienda francese non presenta ingombri particolarmente ampi e può, dunque, essere collocato facilmente in tutti gli ambienti di casa (10 x 90mm per 340g). Somfy One+ può essere nascosto in maniera molto discreta all’interno di una libreria o su di una mensola per riprendere le zone più critiche dell’abitazione.

Unica necessità, quella di trovare una collocazione che presenti una presa elettrica nelle vicinanze.

Somfy One+: scheda tecnica (↑)

Somfy One+ è, innanzitutto, una videocamera per la sorveglianza dotata di un’ottica grandangolare che permette riprese a risoluzione Full HD, con zoom 8x, con visione notturna ad infrarossi sino a 6 metri e con rilevamento di movimento (Somfy Vision funzionante sino a 5 metri). Da evidenziare il rilevatore di movimento che è dotato di funzionalità Pet Immunity. In altri termini, la videocamera riconoscerà l’eventuale presenza di animali in movimento e non li identificherà come estranei facendo scattare falsi allarmi.

Somfy One+ integra anche una potente sirena da 90+dB che suonerà automaticamente ogni qual volta il dispositivo individuerà degli intrusi all’interno dell’ambiente domestico. Questa videocamera smart per la sorveglianza dispone anche di un utile rilevatore di fumo con allarme oltre a microfono ed altoparlante. Attraverso l’app di gestione del dispositivo, infatti, sarà possibile dialogare con chi si trova all’interno della casa.

Grazie all’attivazione intelligente, poi, Somfy One+ si disattiva automaticamente quando gli utenti tornano a casa e ricorda la sua attivazione quando escono, attraverso alcune notifiche sullo smartphone.

Somfy One+ dispone anche di supporto alle reti Wi-Fi (802.11b/g/n – 2.4 GHz) per collegarlo alla rete di casa. Connessione necessaria non solo per gestirlo attraverso l’app da remoto, ma anche perché questa videocamera smart per la sicurezza salva nel cloud video di 10 secondi dei rilevamenti individuati. Filmati che gli utenti potranno, poi, vedere attraverso l’app per lo smartphone.

Tuttavia, nel caso la connettività Internet non fosse disponibile o saltasse la corrente, Somfy One+ dispone di uno slot per le memorie SD sulle quali può salvare i filmati da 10 secondi (registrati automaticamente all’attivazione del sensore di movimento). Nel caso, invece, saltasse la corrente elettrica, Somfy One+ dispone di una batteria tampone in grado di assicurare circa 3 ore di autonomia. Nel caso la corrente non fosse disponibile, questo dispositivo dispone, anche, di una modalità di comunicazione di emergenza che utilizza la rete della community SomfyAround o le reti SigFox e LoRa.

Somfy One+ non è, però, solamente una videocamera per la sorveglianza smart perché è anche il centro dell’intera gestione della sicurezza dell’abitazione. Questo interessante dispositivo include infatti IntellITAG, cioè un sensore brevettato in grado non solo di rilevare l’apertura delle porte e delle finestre, ma di riconoscere quando l’intrusione deve ancora avvenire registrando le vibrazioni.

Somfy One+ è inoltre parte della piattaforma TaHoma, un sistema ideato sempre dall’azienda francese e compatibile con 100 prodotti della gamma Somfy e con numerosissimi altri prodotti realizzati dai migliori brand della home automation. TaHoma offre così una piattaforma davvero molti interessante per la sua praticità ed espandibilità: curata nell’aspetto e semplice da usare, può gestire da sola sicurezza, comfort ed efficienza domenstiche.

Somfy One+, infine, è espandibile con fino a 50 sensori IntelliTAG e di movimento, 50 badges, 4 sirene interne o esterne aggiuntive e 7 telecamere aggiuntive.

VIDEO GRATUITI al rilevamento di movimento (10 secondi)

Somfy One+: disponibilità e prezzo (↑)

Somfy One+ è disponibile al prezzo di 399 euro (In offerta su Amazon a 399 euro) presso le più importanti catene di elettronica. La confezione di vendita include: