Di Cristiano Ghidotti, 2 marzo 2018

Sony a7 III è una mirrorless con sensore full frame e processore d’immagine in grado di assicurare prestazioni avanzate in ogni condizione di scatto, grazie a un migliorato sistema per la stabilizzazione delle riprese (a cinque assi, compensazione fino a cinque stop) e a una tecnologia AF evoluta. Il tutto in un corpo macchina dalle dimensioni compatte e con caratteristiche come la registrazione in formato 4K che strizzano l’occhio ai filmmaker.

Sony a7 III: tutti i dettagli

A livello di design, l’introduzione del pulsante AF-ON per l’attivazione dell’autofocus senza dover premere a metà quello dell’otturatore è una scelta che consente al fotografo di concentrarsi al massimo sull’immagine che intende acquisire. Inoltre, il multiselettore permette di cambiare punto di messa a fuoco in maniera pressoché istantanea. Nella fase di progettazione si è tenuto conto anche delle esigenze di coloro che necessitano un’elevata resistenza a condizioni atmosferiche estreme e alle sollecitazioni: le parti superiore e anteriore sono coperte e la struttura interna è realizzata in lega di magnesio, così da assicurare leggerezza e solidità. Inoltre, Sony ha aumentato a sei il numero di viti che fissano l’attacco dell’obiettivo. Il tutto in un corpo macchina con dimensioni pari a 126,9×95,6×73,7 mm e con un peso che si attesta a circa 650 grammi (batteria e scheda di memoria incluse).

Scheda tecnica (↑)

L’acquisizione delle immagini è affidata al sensore full frame CMOS Exmor R da 24,2 megapixel che lavora in sinergia con il processore BIONZ X di ultima generazione e con il chip LSI. Questo permette di ottenere performance elevate anche nella riduzione del rumore scattando in condizioni di luce scarsa con sensibilità ISO elevate: la gamma è stata ampliata a 100-51.200 (100-204.800 in modalità estesa). La tecnologia AF può contare su un sistema a rilevamento di fase da 693 punti e a rilevamento di contrasto da 425 punti, per una messa a fuoco precisa e rapida dei soggetti inquadrati, anche quando sono in movimento o parzialmente nascosti. In relazione alla modalità raffica, la fotocamera arriva a 10 fps con tracking AF/AE.

La composizione e l’esposizione possono essere curate attraverso il mirino elettronico XGA OLED Tru-Finder da 1,3 cm (risoluzione 2.359.296 punti, copertura campo 100%) oppure tramite il display LCD touchscreen da 7,5 cm (921.600 punti). Come già anticipato, a7 III offre ai filmmaker la possibilità di registrare video a risoluzione 4K (3840×2160) con un framerate che arriva a 30 fps e il supporto alle curve gamma S-Log3 e S-Log2 per l’HDR. Molto elevata l’autonomia fornita dalla batteria NP-FZ100 in dotazione: fino a 610 scatti utilizzando il mirino e circa 710 scatti con il schermo posteriore. Due gli slot per schede SD, uno dei quali compatibile con lo standard UHS-II.

La mirrorless è compatibile con tutte le ottiche della gamma Sony dotate di attacco E. Per quanto riguarda la connettività con i dispositivi mobile è possibile contare sulla presenza dei moduli WiFi IEEE 802.11b/g/n e Bluetooth 4.1, così da poter trasferire i file in modo immediato senza ricorrere all’impiego dei cavi. Mettendo in comunicazione la fotocamera con lo smartphone è inoltre possibile acquisire le informazioni relative alla geolocalizzazione. La sincronizzazione con un computer può invece avvenire sfruttando la porta USB 3.1 inclusa. È stata inoltre rivista l’interfaccia, che, grazie all’inedita funzionalità My Menu, permette ora di registrare e organizzare fino a 30 voci per ordine di frequenza d’uso, così da richiamarle quando necessario.

Scatti di prova (↑)

Di seguito è possibile osservare alcuni scatti di prova realizzati con la mirrorless: una galleria più completa e con immagini a maggiore risoluzione è disponibile sulle pagine del sito ufficiale Sony.

Prezzo e disponibilità (↑)

Il debutto sul mercato di Sony a7 III è fissato per l’aprile 2018, con la possibilità di acquistare il solo corpo macchina (ILCE-7M3) oppure il kit contenente l’obiettivo SEL2870 FE F3,5-5,6 OSS 28-70 mm (ILCE-7M3K).