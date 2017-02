Di Cristiano Ghidotti, 24 febbraio 2017

L’innovazione nel panorama TV corre su due binari: uno è quello del design, l’altro delle tecnologie che permettono di migliorare progressivamente la qualità delle immagini. Il nuovo Sony Bravia OLED A1 li percorre entrambi, mostrando quanto il produttore abbia puntato sull’evoluzione di ogni aspetto.

Sony Bravia OLED A1

Design One Slate (↑)

Osservando il televisore, ciò che balza fin da subito all’occhio è che l’attenzione dello spettatore viene concentrata esclusivamente su ciò che più conta: l’immagine. Non ci sono distrazioni. Niente altoparlanti né piedistallo. I contenuti vengono riprodotti all’interno di una cornice sottile e discreta. È ciò che Sony definisce design One Slate.

Questo è reso possibile da una tecnologia chiamata Acoustic Surface, che di fatto trasforma l’intero pannello in una sorta di speaker: quattro attuatori sono posizionati sul retro della superficie (due per ogni canale, destro e sinistro) e la fanno vibrare in modo invisibile per emettere onde sonore. In altre parole, i suoni e le voci provengono esattamente da dove sono visibili sulla TV, creando una fusione totale fra audio e video. Il supporto è nascosto sul retro e ospita sia il subwoofer per la riproduzione delle frequenze basse che le porte di connessione: quattro slot HDMI, tre USB. Richiudendolo, diventa compatibile con lo standard VESA per essere montato a parete.

Scheda tecnica (↑)

Il pannello OLED è il cuore pulsante del televisore. L’impiego di questa tecnologia permette di eliminare qualsiasi forma di retroilluminazione e di gestire ognuno degli oltre otto milioni di pixel in maniera del tutto indipendente. Ogni punto crea la propria sorgente luminosa e, in caso di necessità, può essere spento completamente, generando così neri profondi e rapporti di contrasto molto elevati. Un altro vantaggio è rappresentato dall’angolo di visione, estremamente ampio e senza alterazioni nella qualità dell’immagine osservata dalle varie posizioni.

L’elaborazione è affidata al processore X1 Extreme (lo stesso della serie ZD9) che contribuisce a ridurre il rumore di fondo, a ottimizzare ogni dettaglio e a migliorare sia il contrasto che i colori in accoppiata con TRILUMINOS Display. Le tecnologie impiegate sono rimasterizzazione HDR object-based, Super Bit Mapping 4K HDR, 4K X-Reality PRO e analisi del segnale tramite doppio database. Upscaling, gestione delle sfumature ed eliminazione delle sfocature grazie alla tecnologia Motionflow XR completano il quadro.

Smart TV (↑)

Focalizzando l’attenzione sul comparto software, il televisore equipaggia il sistema operativo Android TV di Google ed è dunque pienamente compatibile con le applicazioni dedicate da scaricare tramite Play Store. Ce ne sono molte, alcune delle quali dedicate ai servizi di streaming. Inoltre, la piena compatibilità con la tecnologia di Chromecast semplifica la condivisione dei contenuti multimediali in ambito domestico, da smartphone e tablet, in modalità wireless. Da non dimenticare nemmeno la possibilità di interagire mediante comandi vocali.

4K e HDR (↑)

I televisori della serie A1 supportano appieno la visione dei contenuti in formato 4K e la modalità HDR per riprodurre una gamma cromatica estesa. Per quanto riguarda quest’ultima tecnologia, gli standard compatibili sono HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) e Dolby Vision. Ciò significa che è possibile guardare film, episodi delle serie TV e fotografie High Dynamic Range da una varietà di sorgenti: streaming (ad esempio con Netflix), dischi Blu-ray, console videoludiche (PS4 Pro, Xbox One S) ecc.

Prezzo e disponibilità (↑)

I televisori Sony Bravia OLED della serie A1 arrivano sul mercato in diverse dimensioni, così da adattarsi al meglio ai salotti di ogni tipo: da 77 pollici, 65 pollici e 55 pollici. Per quanto riguarda i prezzi, il produttore non li ha ancora comunicati in via ufficiale.