Di Luca Colantuoni, 8 gennaio 2018

Il Mobile World Congress di Barcellona è la manifestazione scelta da molti produttori per annunciare i nuovi dispositivi mobile. Sony ha invece svelato tre smartphone Android al CES 2018 di Las Vegas. Xperia XA2 Ultra è sicuramente il modello più interessante, in quanto offre un ampio schermo e una dual camera frontale. Xperia XA2 è invece la versione ridotta con un tradizionale comparto fotografico, mentre Xperia L2 appartiene alla fascia bassa. Tutti arriveranno in Italia nei prossimi mesi, ma Sony non ha ancora fornito dettagli in merito.

Sony Xperia XA2 Ultra: tutti i dettagli

Secondo alcune indiscrezioni di qualche settimana fa, Sony avrebbe apportato modifiche sostanziali al design dei nuovi smartphone. Sembra invece che per l’aggiornamento estetico si dovrà attendere il top di gamma Xperia XZ2. Xperia XA2 Ultra conserva quindi la tradizionale forma rettangolare con bordi laterali leggermente curvi. Anche lo spessore delle cornici superiore e inferiore è ancora eccessivo, dunque nessuna modifica al fattore di forma dello schermo che rimane 16:9. Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato.

Guardando con attenzione la parte frontale si notano però due fori ai lati del logo Sony che svelano la presenza di una doppia fotocamera, una scelta che verrà certamente apprezzata dai patiti dei selfie. Per scoprire la seconda novità è necessario osservare la parte posteriore dello smartphone. Sotto la lente della fotocamera è stato posizionato il lettore di impronte digitali, in precedenza nascosto sotto il pulsante di accensione sul lato destro.

Scheda tecnica (↑)

Il nuovo Xperia XA2 Ultra possiede uno schermo LCD da 6 pollici, protetto dal Gorilla GLass, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) che offre un’ampia area di visualizzazione, un’elevata fedeltà cromatica e dettagli super nitidi, nonostante sia qualitativamente inferiore al Triluminos usati per gli smartphone di fascia alta. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 630 a 2,2 GHz, migliore del MediaTek Helio P20 presente nel vecchio Xperia XA1 Ultra, 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Exmor RS da 23 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare (84 gradi) con apertura f/2.0. È possibile sfruttare l’autofocus ibrido e il controllo intelligente dell’esposizione che varia in base all’intensità luminosa dell’ambiente per ottenere foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Sono inoltre supportate la sensibilità ISO fino a 12.800, la registrazione video 4K e lo slow motion a 120 fps. La dual camera frontale è composta da un sensore da 16 megapixel, abbinato ad un obiettivo grandangolare (88 gradi) con apertura f/2.0, e un sensore da 8 megapixel, abbinato ad un obiettivo super grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.4.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 13/12 con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Sony ha migliorato anche l’audio con le tecnologie Smart Amplifier, ClearAudio+ e ClearBass. La batteria da 3.580 mAh offre un’autonomia elevata e una durata nel tempo, grazie alle tecnologie Smart Stamina, Qnovo Adaptive Charging e Battery Care. Supportata anche la ricarica rapida con l’alimentatore in dotazione. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo.

Xperia XA2 Ultra sarà disponibile dal mese di febbraio in quattro colori: argento, nero, blu e oro. Il prezzo verrà comunicato in seguito, ma si prevede una cifra intorno ai 400 dollari.

Sony Xperia XA2 (↑)

Il più piccolo Xperia XA2 possiede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 630, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Questo modello integra una singola fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/2.4. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh. Tutte le altre specifiche sono le stesse del modello superiore. Lo smartphone sarà disponibile dal mese di febbraio. Quattro i colori: argento, nero, blu e rosa.