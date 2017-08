Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact

Di Luca Colantuoni, 31 agosto 2017

Sony ha annunciato all’IFA 2017 di Berlino due nuovi smartphone Android di fascia alta. Si tratta degli Xperia XZ1 e XZ1 Compact, successori degli Xperia XZ e X Compact presentati esattamente un anno fa. Questa volta però le differenze sono minime, in quanto il produttore ha integrato lo stesso processore e la stessa fotocamera Motion Eye. I due smartphone sono anche i primi con Android 8.0 Oreo (escludendo Google Pixel e Nexus).

Sony Xperia XZ1: tutti i dettagli

Mentre i diretti concorrenti (Samsung e LG, in futuro Apple e Google) hanno apportato o apporteranno profonde modifiche ai loro smartphone per incrementare l’area di visualizzazione, Sony è rimasta fedele al vecchio design OmniBalance. Anche se il produttore giapponese ha effettuato qualche ritocco estetico, il nuovo Xperia XZ1 possiede la tradizionale forma squadrata e cornici piuttosto ampie. Il telaio in alluminio resistente all’acqua (IP65/68) ha comunque una qualità molto elevata. Sul lato sinistro c’è lo slot ibrido (due SIM o SIM+microSD), mentre lungo il lato destro sono presenti i pulsanti di accensione (con il lettore di impronte digitali), i pulsanti del volume e quello per la fotocamera.

Scheda tecnica (↑)

Xperia XZ1 possiede uno schermo Triluminos da 5,2 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5, con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e supporto HDR. La tecnologia X-Reality aggiunge i pixel mancanti, riduce il rumore e migliora i dettagli delle immagini, mentre il Dynamic Contrast Enhancer varia automaticamente il contrasto per offrire colori più naturali. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE Cat. 16. Nella parte inferiore è presente la porta USB Type-C.

La fotocamera Motion Eye posteriore da 19 megapixel è sicuramente il punto di forza dello smartphone. Sony ha integrato un sensore Exmor RS con 1 GB di RAM che permette di velocizzare l’acquisizione delle immagini e quindi di registrare video in super slow motion a 960 fps. La funzionalità Predictive Capture inizia a memorizzare le immagini quando viene rilevato un movimento o uno smile, prima che l’utente prema il pulsante di scatto. Altre caratteristiche sono l’autofocus burst, la stabilizzazione elettronica, la registrazione video 4K e la modalità manuale. Interessante la funzionalità che consente di effettuare la scansione 3D con la fotocamera, muovendo lo smartphone intorno al soggetto. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel.

Il nuovo Xperia XZ1 integra due altoparlanti stereo e offre un suono in alta risoluzione, grazie alle tecnologie DSEE HX, ClearAudio+ e Clear Bass. La batteria dello smartphone ha una capacità di 2.700 mAh e supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Grazie alla modalità Smart Stamina, l’autonomia può superare anche le 24 ore. Come detto, il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo.

Xperia XZ1 sarà disponibile in quattro colori (Moonlit Blue, Venus Pink, Warm Silver e Black) dalla fine di settembre. Il prezzo è 699,99 dollari.

Sony Xperia XZ1 Compact (↑)

Xperia XZ1 Compact possiede un telaio in fibra di vetro e plastica. Lo schermo, protetto dal Gorilla Glass 5, ha una diagonale di 4,6 pollici e una risoluzione HD (1280×720 pixel). Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel con obiettivo grandangolare (120 gradi), mentre quella frontale è la stessa del “fratello maggiore”. Identiche anche le restanti specifiche, incluso il processore Snapdragon 835. Lo smartphone offre quindi prestazioni di fascia alta.

Xperia XZ1 Compact arriverà sul mercato all’inizio di ottobre ad un prezzo di 599,99 dollari. Quattro i colori disponibili al lancio: Black, White Silver, Horizon Blue e Twilight Pink. I consumatori italiani che ordineranno i due smartphone presso qualsiasi rivenditore (fisico e online) riceveranno in regalo le cuffie Sony h.ear on 2 Wireless NC. L’iniziativa è valida dal 31 agosto al 24 settembre.