Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact

Di Luca Colantuoni, 26 febbraio 2018

Sony ha annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona due nuovi smartphone che si collocano nella fascia alta dell’offerta. Gli Xperia XZ2 e XZ2 Compact, successori degli Xperia XZ1 e XZ1 Compact, hanno una dotazione hardware molto simile (le differenze principali sono schermo e batteria) e soprattutto un design rinnovato e più moderno rispetto al precedente OmniBalance. Entrambi sono dispositivi adatti alla creazione e alla fruizione dei contenuti multimediali, grazie alle innovazioni introdotte per fotocamera, audio e video.

Hideyuki Furumi, Executive Vice President Global Sales and Marketing di Sony Mobile Communications, ha usato queste parole per presentare i due top di gamma:

I nuovi Xperia XZ2 e XZ2 Compact sono gli smartphone perfetti per chi cerca il massimo in termini di intrattenimento. A partire dalle tecnologie all’avanguardia che racchiudono fino al nuovo, raffinato e sofisticato design, questi smartphone offrono tutto ciò di cui si possa avere bisogno e probabilmente anche molto di più. Con questi nuovi dispositivi Sony ha aperto nuove frontiere in termini di registrazione di filmati, esperienza visiva e audio con l’obiettivo di offrire il massimo dell’intrattenimento.

Sony Xperia XZ2: tutti i dettagli

Il nuovo design è senza dubbio una della novità più attese. Sony ha finalmente abbandonato la tradizionale forma squadrata con angoli netti e cover posteriore piatta. Un indizio sul restyling era contenuto del breve video pubblicato su Twitter dal produttore giapponese. Le linee che scendono verso il basso indicano la leggera curvatura del telaio (visibile chiaramente di profilo) che migliora la maneggevolezza del dispositivo. Anche gli angoli e i lati sono arrotondati, mentre lo spessore delle cornici è stato ridotto per lasciare più spazio all’ottimo schermo con rapporto di aspetto 18:9.

Sony ha scelto materiali pregiati per il telaio (alluminio per il frame e vetro Gorilla Glass 5 per la cover posteriore) che rendono gradevole l’estetica e offrono un’elevata resistenza ai graffi. Lo smartphone ha ricevuto inoltre le certificazioni IP65/68, quindi può essere utilizzato anche sotto la pioggia e risciacquato sotto il rubinetto (non immerso nell’acqua).

Scheda tecnica (↑)

Xperia XZ2 possiede uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e supporto HDR. Grazie alla tecnologia X-Reality e a quelle mutuate dalle TV Bravia, il display permette all’utente di avere un’esperienza visiva di alta qualità con immagini naturali, nitide e chiare. Sony ha curato anche la sezione audio, integrando altoparlanti stereo S-Force Front Surround e il nuovo Dynamic Vibration System che offre un’innovativa esperienza sensoriale. Il sistema analizza i dati sonori e li converte in vibrazioni, in modo da rendere più realistici film, video e giochi.

Altro punto di forza dello smartphone è la fotocamera Motion Eye con sensore da 19 megapixel e obiettivo con apertura f/2.0. Molte funzionalità sono identiche a quelle presenti nel modello precedente, come l’autofocus burst, l’autofocus predittivo e la Predictive Capture. Sony ha aggiunto la registrazione video HDR a risoluzione 4K nel formato HLG (Hybrid Log Gamma) e la registrazione in super slow motion a 960 fps e 1080p. L’applicazione Creazione 3D può essere utilizzata anche con la fotocamera frontale da 5 megapixel, quindi è possibile ottenere un autoscatto tridimensionale da pubblicare eventualmente su Facebook.

La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE Cat. 18/13 (1,2 Gbps/150 Mbps). Sono presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e una batteria da 3.180 mAh che offre un’autonomia elevata, grazie alle tecnologie di risparmio energetico. La ricarica può avvenire tramite cavo oppure in modalità wireless, utilizzando la base di ricarica WCH20 (opzionale) o altri alimentatori compatibili con lo standard Qi. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo.

Galleria di immagini: Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, immagini

Il nuovo Xperia XZ2 sarà disponibile dal mese di aprile nelle colorazioni Liquid Silver, Liquid Black, Deep Green e Ash Pink. Il prezzo non è stato comunicato.

Sony Xperia XZ2 Compact (↑)

Xperia XZ2 Compact è indirizzato agli utenti che cercano uno smartphone di fascia alta, ma con dimensioni più contenute. Lo schermo HDR ha infatti una diagonale di 5 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Altre differenze rispetto al “fratello maggiore” sono la batteria da 2.870 mAh (senza ricarica wireless) e il telaio in policarbonato antigraffio. Il design è identico (cambia solo il layout della fotocamera posteriore), così come le rimanenti specifiche tecniche. Anche questo modello sarà in vendita dal mese di aprile. Quattro i colori: White Silver, Black, Moss Green e Coral Pink.