Con il termine tablet computer – o semplicemente tablet – si definisce una varietà di tablet PC di dimensioni compatte e con il quale si interagisce direttamente mediante lo schermo, attraverso un’apposita penna oppure direttamente con il tocco delle dita.

Il nome di questi device deriva dalle loro fattezze, in quanto somiglianti a una tavoletta per la scrittura.

Privi di tastiera e mouse, sono dotati di touchscreen il quale -all’occorrenza- muta in tastiera digitale.

Il primo modello di tablet presentato al pubblico risale al 2000 e porta la firma della Microsoft, la quale sviluppò un concept incentrato sul sistema operativo Windows XP.

In realtà, fino all’anno 2010, con il termine “tablet” ci si riferiva ai tablet PC, una categoria di notebook equipaggiati con touchscreen.

I device che attualmente definiamo tablet sono comparsi dopo il primo decennio del Duemila e presentano delle caratteristiche sempre più specifiche che li rendono simili agli smartphone e sempre meno legati ai computer.

Il primo modello di questa tipologia è il celebre iPad. Il successo del tablet targato Apple ha giovato a tutta la categoria: solo nel corso del 2010 furono ben 18 milioni i dispositivi venduti sdoganando definitivamente l’idea del tablet come dispositivo plausibile tanto per un uso professionale quanto per uno casalingo.

Uno spartiacque all’interno dei tablet è rappresentato dalla differenza fra dispositivi equipaggiati con modulo GSM e dotati di SIM card -i quali sono in grado di collegarsi a Internet attraverso 3G nonché di ricevere telefonate e SMS- e quelli dotati esclusivamente di connessione WiFi. Nati con l’idea del lavoro in mobilità, i tablet si sono infatti rivelati ben di più un device da salotto, ove il Wifi è disponibile e il sovrapprezzo del GSM si è rivelato inutile.

Fra i modelli coronati di maggior successo commerciale citiamo, oltre al già menzionato iPad, la serie Samsung Galaxy Tab e l’Asus MeMo Pad.