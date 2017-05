Software non all’altezza dei competitor, prezzo non allineato alla concorrenza

Di Giacomo Barbieri, 30 maggio 2017

TomTom Touch: recensione e prezzo

TomTom Touch: design (↑)

TomTom Touch è uno smartband presentato all’IFA 2016 di Berlino, un braccialetto indossabile dedicato al monitoraggio dell’attività fisica. È venduto ad un prezzo al pubblico di €149.

TomTom Touch: design

Le dimensioni sono pari a 5,58×22,38 mm in un corpo principalmente rettangolare, con un pannello di vetro circolare nella parte inferiore che funge da controller touch per la navigazione nell’interfaccia.

Il cinturino è intercambiabile ed è composto da un materiale simile al fluoroelastomero impiegato nei cinturini sport di Apple Watch mentre la porta di ricarica è (fortunatamente) una semplice microUSB, posta sul lato superiore.

TomTom Touch ha la certificazione IPX7, ossia solo antispruzzo, ma da alcuni test effettuati (accidentalmente) sembra resistere anche sotto la doccia per un breve periodo di tempo.

TomTom Touch: hardware (↑)

Tra le funzionalità da fitness tracker incluse la misurazione della composizione corporea (indice di massa grassa e magra), oltre che la valutazione del sonno e il cardiofrequenzimetro per il battito cardiaco.

Queste caratteristiche hardware permettono il conteggio dei passi, il controllo del ciclo del sonno (ma non della qualità), la rilevazione del battito cardiaco in tempo reale e il consumo di calorie attive.

TomTom Touch: prestazioni (↑)

Tenendo come benchmark un prodotto della gamma Fitbit, l’Alta HR o il Charge HR 2, il conteggio dei passi risulta all’incirca lo stesso sebbene il Touch risulti leggermente in difetto, rilevando l’1% in meno dei passi.

Stesso discorso vale per la distanza percorsa, il sonno e le calorie bruciate. Nonostante ci sia il cardiofrequenzimetro, questo non rileva l’attività durante l’arco della giornata, bensì utilizza i dati per il calcolo delle calorie attive e dell’attività in modalità workout.

La schermata di navigazione sul display del bracciale è decisamente semplice: toccando il cerchio sul lato inferiore, si attiva il display che visualizza l’ora. Scorrendo in alto, si possono visualizzare i passi effettuati, i minuti di attività fisica, le calorie attive bruciate, le ore di sonno e il battito cardiaco in tempo reale.

Infine, il monitoraggio del sonno è molto semplice: viene visualizzata la quantità di sonno, senza specificare fase di sonno leggero, pesante, sonno REM e tempo sveglio.

TomTom Touch: Sports Connect (↑)

TomTom Sports Connect è il servizio che permette di sincronizzare i dati rilevati dal fitness tracker e di analizzarli in maniera più dettagliata. La versione web permette di analizzare i dati per singoli intervalli di tempo e di avere una panoramica più ampia delle attività e dei dati raccolti, mentre l’app (disponibile per iOS e Android) risulta più macchinosa e povera di funzionalità.

In generale, l’app è molto semplice: visualizza le schede per ogni dato che viene analizzato, ma entrare nel dettaglio di ogni attività si rivela complicato e a volte impossibile.

A dirla tutta, l’app per Android, testata su Samsung Galaxy S8+, sembra non rispondere agli input in alcune schermate, aumentando la richiesta di RAM che, inevitabilmente, porta al blocco dell’app. L’unico modo per risolvere è quindi chiuderla forzatamente dal multitasking e poi riavviarla.

Il software è sempre più importante nel contesto di un ecosistema di prodotti, ma TomTom sembra aver preso alla leggera la questione offrendo poche funzionalità e in maniera piuttosto confusionaria.

TomTom Touch: autonomia

Secondo TomTom, la batteria del Touch garantisce un’autonomia pari a 5 giorni con una singola ricarica. Invece, dai test effettuati, sembra che possa arrivare fino a 6-7 giorni senza il monitoraggio di workout che, si sa, drena molto l’autonomia complessiva. La ricarica avviene in circa 1 ora tramite cavo ricarica USB.

TomTom Touch: verdetto

TomTom Touch non è il fitness tracker migliore in commercio. Al prezzo sul mercato italiano di €149, risulta davvero difficile consigliarlo a chiunque se non agli appassionati di prodotti TomTom

Allo stesso prezzo, infatti, è possibile acquistare un Fitbit Alta HR, o un Charge HR 2 per qualche decina di euro in più, ed entrambi offrono rilevazioni più dettagliate e un software al centro di un ecosistema forte e funzionante alla perfezione.

Purtroppo anche il design si rivela anonimo. Tuttavia è efficace per il tipo d’uso e la rilevazione delle attività è piuttosto precisa. Tutto sa troppo di occasione persa.