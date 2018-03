Di Filippo Vendrame, 1 marzo 2018

Wiko View2 e View2 Pro sono due nuovi smartphone Android di fascia media presentati in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Prodotti sviluppati con l’obiettivo di mettere la persona al centro per offrire tanta tecnologia ed innovazione al giusto prezzo. Qualità che spiccano immediatamente prendendo in mano questi dispositivi che dispongono di un display Full Screen in formato 19:9 in grado di offrire un’esperienza d’uso immersiva. Anche design e costruzione sono di ottimo livello, a riprova del fatto che Wiko abbia voluto rendere questi smartphone Android di fascia media prodotti quasi di categoria Premium.

Wiko View2 e View2 Pro

Wiko View2 e View2 Pro: design (↑)

Wiko ha realizzato due prodotti quasi gemelli che presentano un design estremamente moderno. Il costruttore francese ha seguito la moda corrente proponendo un display Full Screen quasi del tutto borderless. Particolarità, sulla parte alta è presente un piccolo “notch” al cui interno è collocata la fotocamera anteriore dello smartphone. Grazie all’utilizzo del formato 19:9 del display e della quasi assenza di bordi, i Wiko View2 e View2 Pro presentano dimensioni compatte, nonostante lo schermo disponga di una diagonale da ben 6 pollici. A rimarcare la scelta di offrire un look premium a questi prodotti, la presenza di una scocca in metallo, combinata ad una finitura a effetto cromatico che riduce aloni e impronte fastidiose sulla scocca.

View2 e View2 Pro sono disponibili nei colori Anthracite e Gold. View2 è disponibile anche nella variante Grey.

Wiko View2 e View2 Pro: scheda tecnica (↑)

Entrambi gli smartphone dispongono di un luminoso display da 6 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), con aspect ratio da 19:9. Entrambi i modelli dispongono di un processore octa-core di Qualcomm (Snapdragon 435 per il View2 e Snapdragon 450 per il View2 Pro). La memoria RAM a disposizione è di 3GB per il View2 con 32GB di flash storage (espandibile sino a 128GB) e di 4GB con 64GB di flash storage (espandibile sino a 256GB) per il View2 Pro.

Per entrambi la batteria è da 3000 mAh e la dotazione tecnica comune comprende anche il 4G LTE (Cat. 6), il WiFi b/g/n, il Bluetooth 4.2, il GPS, l’NFC, il jack per le cuffie, il sensore per le impronte digitali e lo sblocco tramite il riconoscimento del viso.

Sistema operativo Android Oreo in versione praticamente stock senza personalizzazioni da parte del produttore. Questo permette di godere delle piene potenzialità delle app di Google e di poter ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. Inoltre, l’assenza di personalizzazioni consente di consumare meno RAM, cosa che permette di avere due smartphone più reattivi e meno energivori.

Wiko View2 e View2 Pro: fotocamera (↑)

Uno dei punti di forza di questi smartphone Android del costruttore francese è la componente fotografica che è stata particolarmente curata. Frontalmente, per entrambi i modelli spicca una fotocamera da 16MP (f/2.0) che è stata progettata per garantire di poter scattare selfie sempre di ottima qualità grazie alla presenza della tecnologia Big Pixel.

Galleria di immagini: Wiko View2 e View2 Pro, le immagini

Posteriormente, invece, Wiko View2 Pro dispone di una doppia fotocamera da 16MP (f/1.75) con lenti Sony IMX499, Super PDAF e Dual LED Flash. Wiko View2, invece, dispone di una singola fotocamera posteriore da 13MP (f/2.0) con Flash LED. Tutte le fotocamere della gamma View2, sia quelle anteriori che posteriori, sono dotate di stabilizzazione video. Wiko View2 Pro dispone anche delle funzionalità Time Lapse e Slow Motion. Time Lapse presente anche su Wiko View2.

Entrambi gli smartphone dispongono delle funzioni Instant Multi-frame e Blurless che consentono di ottenere automaticamente immagini perfette anche in movimento, riducendo sfocatura o rumore.

L’app fotocamera dei Wiko View2 e View2 Pro offre agli utenti funzionalità di scatto avanzato come Live Portrait Blur e Live Artistic Blur (solo versione Pro), Face Beauty e Live Auto Zoom.

Wiko View2 e View2 Pro: disponibilità e prezzo (↑)

Lo smartphone Wiko View2 sarà disponibile in Italia dal mese di aprile 2018 al prezzo di di 199,99 euro, mentre Wiko View2 Pro dal mese di maggio 2018 a 299,99 euro.