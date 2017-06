Amazon Prime Day: guida agli sconti

Di Giacomo Dotta

30 ore consecutive di offerte speciali: è questo l’Amazon Prime Day 2017 che il gruppo ha fissato a cavallo tra il 10 e l’11 luglio. Si inizia alle ore 18 dell’10 luglio e, sconto dopo sconto, si termina alla mezzanotte del giorno successivo. Un giorno lungo 30 ore, quindi, con offerte esclusive per i soli utenti abbonati al servizio Amazon Prime. Ma offerte a cui chiunque può attingere anche a titolo gratuito.

Per poter approfittare al meglio di tutti gli sconti disponibili, Webnews mette a disposizione un duplice servizio: un elenco aggiornato di tutte le migliori offerte a disposizione ed una guida completa sui passi da seguire per cogliere al volo le opportunità che Amazon mette a disposizione durante queste 30 ore di sconti.

Amazon Prime Day: le migliori offerte

Le prime offerte sono note nel momento esatto in cui l’Amazon Prime Day ha inizio alle ore 18 del 10 luglio. A partire da quel momento e senza interruzioni fino al termine delle 30 ore di sconto, Webnews seguirà passo a passo l’evolversi della situazione per segnalare quelle che sono le migliori offerte selezionate dalla nostra redazione.

Per rimanere aggiornati sarà sufficiente seguire questa pagina e la nostra pagina Facebook ufficiale, attraverso cui aggiorneremo il quadro della situazione proponendo una selezione ragionata tra le migliori offerte disponibile (con attenzione specifica al mondo dell’innovazione).

Amazon Prime Day: guida all’uso e tutti i dettagli

Cos’è l’Amazon Prime Day

Amazon Prime Day è una iniziativa con cui il gruppo intende stimolare la conoscenza dell’offerta Prime e delle sue qualità. Tutti coloro i quali sono iscritti alla speciale offerta Prime, infatti, potranno avvalersi di sconti speciali che si susseguiranno nell’arco di 30 ore. Sono offerte di varia natura, con sconti di differente entità, con scadenza a tempo o a esaurimento dei prodotti disponibili.

Il Prime Day non è certo la prima iniziativa di questo tipo: già negli anni passati Amazon ha lanciato questo particolare “Black Friday” anticipato, attirando così molti acquisti e molta curiosità. In particolare coloro i quali si iscrivono all’offerta Prime hanno l’opportunità di assaporare l’esperienza utente correlata, con la possibilità di cliccare e sapere che la merce arriverà in molti casi nel giro di appena 24 ore. I primi acquisti effettuati per il Prime Day 2017, insomma, potrebbero essere recapitati a casa prima ancora che il Prime Day stesso sia terminato.

Amazon lancia il proprio Prime Day in 13 differenti nazioni: ogni paese avrà le proprie offerte specifiche e gli utenti potranno acquistare soltanto sullo store di propria competenza (per gli italiani, dunque, sono disponibili soltanto gli sconti offerti su Amazon Italia).

Amazon Prime Day 2017 Vedi il sito ufficiale e tutte le offerte

Prime Day 2017: orari e scadenza

L’Amazon Prime Day 2017 dura 30 ore: ha inizio alle ore 18 di lunedì 10 luglio e termina alle ore 24 di martedì 11 luglio. Le offerte saranno ininterrotte, a tutte le ore del giorno e della notte: per poter approfittare di tutto il meglio che sarà messo a disposizione, conviene seguire con costanza gli sconti in pubblicazione o tramite il sito ufficiale Prime Day, oppure seguendo la selezione che questa stessa pagina di Webnews pubblica con regolarità.

Tuttavia, sebbene fino al 10 luglio il Prime Day non abbia inizio, Amazon intende approcciare al taglio dei nastri con giù un ventaglio di opportunità da mettere a disposizione degli iscritti. Tra le offerte disponibili in anticipo, ad esempio:

5€ in buoni acquisti Amazon per chi utilizza Prime Video tra il 5 e l’11 luglio per guardare un film o una serie tv tra quelli in palinsesto;

1 ebook omaggio tra il 9 e l’11 luglio selezionandolo in una lista di 11 proposte;

5€ di buono sconto per sé ed ulteriori 5€ per un amico se si acquista per almeno 35€ di merce su Amazon Pantry tra il 5 e il 10 luglio;

un weekend a Londra per tre fortunati estratto ed un suo accompagnatore: «tra tutti i clienti Prime che durante le 30 ore del Prime Day si iscriveranno ad Audible (i nuovi clienti possono utilizzare il servizio gratuitamente per i primi 90 giorni) tre fortunati saranno selezionati per vincere un weekend a Londra presso gli Audible Recording Studios dove, fra le altre cose, potranno assistere alla registrazione di un audiolibro letto da uno dei più grandi attori italiani e misurarsi con lui nella lettura».

Ma conviene?

La risposta a questa domanda è estremamente soggettiva, ma un dato è oggettivo: il Prime Day è una giornata costruita sugli sconti e gli sconti sono per definizione un vantaggio. La convenienza sorge nel momento in cui al vantaggio dello sconto si unisce l’utilità dell’oggetto, determinando così il concretizzarsi di un acquisto soddisfacente.

Negli anni passati alcuni si son detti fortunati di aver incrociato l’offerta desiderata mentre molti altri lamentavano l’assenza di uno sconto soddisfacente. La verità è nei numeri: nel 2016 oltre 100 mila prodotti sono stati offerti con uno sconto e migliaia di utenti hanno potuto approfittarne con acquisti più o meno impulsivi, più o meno ragionati, ma pur sempre vantaggiosi rispetto al prezzo tradizionale.

Per ottimizzare la convenienza del Prime Day, rendendolo così oltremodo utile, è possibile percorrere tre strade: la prima è la costruzione di una “wish list” con la quale ottenere avvisi immediati nel caso un cui un oggetto dei propri desideri fosse coinvolto da uno sconto durante la giornata; la seconda è il pulsante “segui l’offerta” che consente di ricevere avvisi dedicati per poter tenere sotto osservazione un oggetto; la terza è la visita continua del sito ufficiale, oppure la semplice attenzione a questa stessa pagina per ottenere consigli basati sulla selezione dei migliori sconti disponibili. Orientarsi tra le mille offerte che si alternano durante il Prime Day non è infatti semplice: una selezione ragionata consente di muoversi in modo più agevole tra le offerte di effettiva utilità, individuando in modo più veloce e mirato l’oggetto da non perdere in alcun modo.

Amazon Prime: cos’è e come iscriversi

Con Amazon Prime, ricevi consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni.

Con queste parole Amazon presenta il proprio pacchetto Prime, vero valore aggiunto dell’esperienza d’acquisto sullo store. «Hai bisogno di fare un regalo all’ultimo minuto? Non puoi uscire di casa? Ti sei accorto che ti serve qualcosa?». Oppure più semplicemente ti è venuta in mente una cosa da acquistare e vuoi immediatamente soddisfare l’impulso all’acquisto sapendo che il prodotto ti arriverà entro poche ore? Amazon Prime è la risposta.

Tutti i dettagli relativi all’offerta Amazon Prime sono disponibili sull’apposita pagina ufficiale. L’iscrizione ad Amazon Prime è inoltre requisito fondamentale per poter accedere alle offerte dell’Amazon Prime Day: a disposizione v’è una iscrizione gratuita di un mese, dopodiché l’abbonamento costa 19,99 euro all’anno (cifra che si ripaga facilmente entro pochi acquisti poiché annulla del tutto le spese di spedizione previste per i singoli prodotti).

Amazon Prime

Clicca e iscriviti

Per poter usufruire appieno delle offerte dell’Amazon Prime Day il consiglio è quello di arrivare alle 18 del 10 luglio 2017 con l’iscrizione ad Amazon Prime già contratta, anche se a titolo gratuito per il mese di prova: così facendo sarà più rapido l’accesso alle prime offerte, le quali potrebbero richiedere prontezza di riflessi e rapida capacità decisionale per evitare che l’offerta desiderata possa scadere o l’oggetto desiderato possa andare subito esaurito.

Come trovare le offerte

Trovare le offerte è l’elemento chiave dell’intero Prime Day poiché perdersi tra migliaia di sconti più o meno interessanti è fin troppo facile. Saper approfittare di quel che accade, invece, è questione di attenzione e capacità di gestione dei propri strumenti.

Per trovare le migliori offerte si consiglia quindi di:

affidarsi ad una selezione editoriale quale quella che offre Webnews, che monitora a livello redazionale gli sconti disponibili e ne trae le migliori opportunità in termini assoluti: così facendo ci si può imbattere con maggior facilità nelle offerte di reale interesse senza dover perdere tempo e attenzione su sconti di scarso impatto o su prodotti di scarso interesse;

quale quella che offre Webnews, che monitora a livello redazionale gli sconti disponibili e ne trae le migliori opportunità in termini assoluti: così facendo ci si può imbattere con maggior facilità nelle offerte di reale interesse senza dover perdere tempo e attenzione su sconti di scarso impatto o su prodotti di scarso interesse; anticipare il Prime Day attraverso la costruzione di una wish list che consenta di ricevere specifiche notifiche quando i prodotti di propri interesse rientrano in una particolare scontistica. La creazione della lista dei desideri è possibile attraverso l’apposita pagina sul sito Amazon.

che consenta di ricevere specifiche notifiche quando i prodotti di propri interesse rientrano in una particolare scontistica. La creazione della lista dei desideri è possibile attraverso l’apposita pagina sul sito Amazon. sfogliare le offerte del Prime Day attraverso l’app ufficiale, così da poter selezionare l’apposita opzione “segui l’offerta” con cui rimanere costantemente in contatto con gli oggetti desiderati.

In alternativa è necessario sfogliare il sito ufficiale del Prime Day in cerca di ispirazioni, girovagando tra le offerte in attesa di incontrare quella di proprio interesse. Va ricordato in tal caso come gli sconti siano spesso brevi e che nel complesso ci siano a disposizione soltanto 30 ore per poter trovare qualcosa di proprio interesse: l’organizzazione, quindi, è fondamentale se si vuol trovare un vantaggio personale nel contesto dell’edizione 2017 del Prime Day.

Come seguire le offerte

Amazon Prime Day mette a disposizione tre tipi di offerta:

Offerte lampo : «hanno una durata limitata nel tempo salvo esaurimento dei prodotti disponibili. Le Offerte lampo cominceranno dalle ore 18:00 del 10 luglio e continueranno per tutto l’11 luglio»;

: «hanno una durata limitata nel tempo salvo esaurimento dei prodotti disponibili. Le Offerte lampo cominceranno dalle ore 18:00 del 10 luglio e continueranno per tutto l’11 luglio»; Offerte del giorno : «le Offerte del giorno si attiveranno a partire dalla mezzanotte di martedì e saranno disponibili durante tutta la giornata. Importante: i prodotti sono disponibili in quantità limitate per cui le offerte potrebbero terminare prima della scadenza»;

: «le Offerte del giorno si attiveranno a partire dalla mezzanotte di martedì e saranno disponibili durante tutta la giornata. Importante: i prodotti sono disponibili in quantità limitate per cui le offerte potrebbero terminare prima della scadenza»; Sconti promozionali : vengono applicati ad una selezione di prodotti o programmi, con nuove offerte disponibili durante tutta la giornata;

: vengono applicati ad una selezione di prodotti o programmi, con nuove offerte disponibili durante tutta la giornata; tra le novità del 2017 v’è la possibilità di esplorare le promozioni che interessano scegliendo tra una dozzina di macrocategorie quali “appassionati di tecnologia”, “esperti di bricolage” e altre ancora: una selezione a monte, insomma, per portare sotto gli occhi degli abbonati Prime elenchi già depurati dai temi che non sposano i propri interessi specifici.

Per poter essere avvisati circa una offerta specifica è possibile affidarsi all’app ufficiale di Amazon ed alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere; inoltre è possibile creare una wish list sull’app stessa o sul sito ufficiale, così che possa essere direttamente Amazon ad avvisare chi di dovere nel caso in cui venga precisata una certa

Amazon consiglia inoltre di sfruttare la cosiddetta “Lista d’attesa“: sfruttando l’apposito pulsante, infatti, è possibile prenotare un oggetto anche se risulta formalmente esaurito. Alcuni utenti potrebbero infatti rinunciare all’acquisto stesso (contratto magari per errore) ed aver impegnato un posto nella lista d’attesa offre una speranza residua di poter accedere all’offerta speciale desiderata. In tal caso si riceve una notifica che avverte del fatto che l’oggetto è nuovamente disponibile: se si è sufficientemente rapidi, si potrà sfruttare questa prelazione per poter accedere immediatamente all’acquisto.

Prime Day è sconto, Prime Day è opportunità, ma Prime Day è giocoforza anche decisionismo e velocità: «ricorda che le offerte che aggiungi al tuo carrello scadono dopo 15 minuti», dunque conviene prepararsi anzitempo con le decisioni d’acquisto per poi agire d’impeto nel momento in cui si dovesse incontrare l’offerta desiderata.

Come sfruttare l’app di Amazon

L’applicazione ufficiale di Amazon è uno strumento a cui tutti gli utenti Prime sono probabilmente avvezzi, poiché sposa appieno la filosofia di fidelizzazione che l’abbonamento Prime incarna: chi sceglie l’esperienza d’acquisto Amazon per il proprio shopping online può infatti sfruttare tutte le utility messe a disposizione dall’app ed avere così un dialogo diretto ed efficiente con il negozio. L’app è disponibile per iOS e per Android.

Grazie all’app è possibile accedere a tutte le offerte dell’Amazon Prime Day; è possibile creare la lista dei prodotti desiderati; è possibile seguire le offerte che più incuriosiscono; è possibile ricevere notifiche sull’andamento degli sconti del Prime Day; è possibile scorrere i prodotti in offerta e scegliere in mobilità i prodotti più desiderati. Con l’app è possibile insomma fare tutto ciò che si potrebbe desiderare durante il Prime Day, anche navigando in mobilità, rimanendo in stretto e continuativo contatto con le offerte in arrivo.