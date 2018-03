Di Marco Grigis

Nel corso del primo evento Apple organizzato presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park, il gruppo di Cupertino ha lanciato la nuova generazione dei suoi smartwatch: Apple Watch Series 3. Decisamente simile al predecessore, sia sul fronte dell’estetica che delle funzioni di base, il dispositivo si aggiorna con una maggiore potenza e, in alcune nazioni, anche con il supporto alla connettività LTE.

Di seguito, le principali caratteristiche sul nuovo modello e l’approfondimento sul predecessore, quest’ultimo tuttavia non più disponibile per la vendita, se non tramite i canali dell’usato o la distribuzione refurbished.

Apple Watch Series 3: disponibilità e prezzi

Apple Watch Series 3 sarà disponibile per il preordine a partire dal 15 settembre 2017, mentre giungerà nei negozi il 22 dello stesso mese. Sul fronte dei modelli offerti, e dei relativi prezzi, il gruppo di Cupertino ha voluto operare una semplificazione rispetto alla precedente generazione. La linea si differenzia infatti tra Apple Watch e Apple Watch Nike+, entrambi proposti secondo i seguenti listini:

quadrante da 38 millimetri: 379 euro ;

; quadrante da 42 millimetri: 409 euro.

Negli Stati Uniti, e in alcune nazioni del mondo dove Apple ha già stretto accordi con gli operatori mobile, esiste anche una versione compatibile con la connettività LTE, proposta a 399 e 429 dollari rispettivamente per le due dimensioni del quadrante. Al momento, non è noto quando la variante LTE giungerà in Italia, né conosciuti sono i relativi prezzi.

Come di consueto, l’utente potrà sbizzarrirsi scegliendo i numerosi cinturini aggiuntivi per il proprio smartwatch, mentre le colorazioni per la scocca in alluminio anodizzato rimangono le canoniche oro, argento e grigio siderale. Contestualmente al lancio di Apple Watch Series 3, la precedente Series 2 scompare dai listini Apple, mentre rimane in vendita la primissima edizione, a partire da 279 euro.

Apple Watch Series 3: le novità

In occasione dell’evento del 12 settembre 2017, Apple ha presentato al pubblico la nuova generazione dei suoi smartwatch: Apple Watch Series 3. Il dispositivo, così come accennato, eredita il design dal modello precedente: la scocca rimane in alluminio anodizzato, disponibile nei colori oro, argento e grigio siderale, il tutto racchiuso nella classica configurazione da 38 e 42 millimetri, con schermo OLED in vetro ION-X.

Sul fronte dell’hardware, molte caratteristiche rimangono identiche alla generazione del 2016, tuttavia con qualche interessante fronte di novità. A partire dal processore, un nuovo SoC S3, sempre dual-core ma del 70% più veloce rispetto al già noto S2. Ancora, Apple Watch Series 3 incorpora un processore Bluetooth e WiFi della serie W2, dell’85% più veloce ma con un’efficienza energetica migliorata del 50%.

Così come già accennato, negli Stati Uniti e in alcune nazioni mondiali, di cui al momento non è inclusa l’Italia, Apple ha lanciato il suo primo esemplare dotato di connettività LTE. Il dispositivo sfrutta lo stesso numero telefonico associato al proprio iPhone e, per ragioni di spazio sotto la scocca, non incorpora una comune SIM bensì una sua variante elettronica e virtuale. Per questo motivo, il gruppo di Cupertino sta stringendo accordi con carrier in tutto il mondo per abbracciare questa tecnologia e, di conseguenza, servirà attendere l’annuncio di una partnership con quelli presenti sullo Stivale. Le antenne per le comunicazioni cellulari, nel mentre, sono state integrate al di sotto della copertura frontale, in modo del tutto invisibile. Grazie a questa peculiarità, Apple Watch Series 3 può ricevere e gestire chiamate, approfittare autonomamente della connessione dati in assenza di uno smartphone abbinato, nonché accedere all’intero catalogo di musica in streaming su Apple Music.

Il circuito LTE abilita anche la ricezione del segnale GPS e Glonass, mentre la dotazione hardware viene arricchita anche con l’inclusione di un altimetro barometrico. Praticamente invariate le altre caratteristiche, tra cui si elenca una resistenza all’acqua fino a 50 metri, cardiofrequenzimetro, accelerometro, giroscopio e uno storage da 8 GB.

Sul fronte del software, Apple Watch Series 3 sarà compatibile con tutte le novità introdotte con watchOS 4, in particolare con una maggiore attenzione al workout, oggi disponibile con sistemi di monitoraggio per la maggior parte delle principali discipline sportive, nonché con modalità facilitate di fruizione all’aperto. Non ultimo, lo smartwatch ora integra una versione di Siri parlante, tramite lo speaker inglobato nella scocca.

Apple Watch Series 2: dove tutto è partito

Design

La nuova generazione degli Apple Watch Series 2 ricalca il medesimo design del suo predecessore: l’orologio intelligente, di forma rettangolare, è accompagnato da uno schermo dal vetro arrotondato, completato con una corona digitale sul lato destro del dispositivo, nonché un pulsante per l’accesso rapido alle funzioni. Anche per questa tornata, Apple ha pensato di offrire agli utenti diversi materiali costruttivi per la scocca, a partire dalla versione in alluminio anodizzato disponibile nelle colorazioni oro, oro rosa, argento e grigio siderale. Segue quindi una cassa in acciaio inossidabile, dalla caratteristica lucentezza, nonché l’inedita scocca in ceramica bianca. Il vetro protettivo dello schermo, nel frattempo, è in cristallo di zaffiro per le versioni in acciaio e ceramica, mentre in vetro rinforzato agli ioni per quelle in alluminio.

Per questa seconda generazione, la tipologia in ceramica bianca sostituisce la precedente e lussosissima in oro e oro rosa, diventando a tutti gli effetti la nuova Apple Watch Edition.

A ognuna di queste configurazioni, possono essere abbinati i più svariati cinturini, anche provenienti dalla prima generazione. In particolare, il focus di quest’anno sembra essere sulle opzioni in nylon intrecciato, particolarmente caratteristiche, ma anche sulla nuova linea di eleganti cinturini in pelle targati Hermès. Quindi le più classiche possibilità, dalla maglia milanese fino alla pelle.

Caratteristiche hardware

Apple Watch Series 2 rappresenta un’edizione di smartwatch, pur ereditando aspetto e gran parte delle funzioni dal predecessore, capace di garantire un aumento sostanziale delle presentazioni. Dalla nuova resistenza all’acqua, passando per le capacità di elaborazione grafica onboard, il miglioramento è più che sensibile. Di seguito, i dettagli più interessanti.

Resistenza all’acqua

I nuovi Apple Watch Series 2 sono resistenti all’acqua fino a immersioni di 50 metri, grazie alla compliance con lo standard ISO 22810:2010. Grazie a questa caratteristica, lo smartwatch può essere usato per l’allenamento in piscina o in acqua aperta, mentre non è adatto per le immersioni subacquee profonde o per il contatto diretto con liquidi ad alta velocità, come lo scii d’acqua. Apple Watch Series 2 è quindi un dispositivo “swim-proof”, tanto che la società californiana ha pensato anche a funzioni software specificatamente pensate per i nuotatori.

Questa capacità di resistere all’acqua ha spinto Apple a riprogettare le componentistiche interne. Per garantire una corretta propagazione dell’audio prodotto dallo speaker, la società non ha potuto sigillare completamente il device, poiché questo ne avrebbe inibito la propagazione corretta del suono. Per questo motivo, Cupertino ha sviluppato un innovativo sistema che, grazie alle vibrazioni sonore prodotte proprio dall’altoparlante, spinge l’acqua eventualmente contenuta nel dispositivo verso l’esterno.

Chipset, schermo e connettività

Gli Apple Watch Series 2 comprendono la nuova tecnologia System In Package (SiP), ovvero un sistema che, in pochissimi millimetri, comprende tutte le componenti hardware su un solo circuito. Inaugurato lo scorso anno con il S1, Apple ha quindi introdotto la versione successiva S2, più prestante nell’elaborazione soprattutto a livello grafico. Le funzioni di Apple Watch risultano infatti più scattanti, mentre le app possono approfittare di una GPU completamente rinnovata, fino a 2 volte le prestazioni della precedente edizione, nonché capace di elaborazioni a schermo fino a 60 fotogrammi al secondo. Lo schermo stesso è più luminoso: rispetto all’OLED di prima generazione, ne raddoppia la luminosità con una specifica da 1.000 nit. Il display, naturalmente, include il sistema Force Touch per il riconoscimento della forza di pressione, così da abilitare velocemente menu contestuali e funzioni aggiuntive.

Anche sul fronte della connettività e della localizzazione gli Apple Watch Series 2 ricevono un importante upgrade. Oltre alla classica compatibilità WiFi con gli standard 802.11b/g/n a 2.4 GHz, nonché al Bluetooth 4.0, i device incorporano ora nel SiP un circuito per il GPS integrato. Grazie a questo, si potranno misurare distanze, ritmo di camminata e altri dati sul proprio allenamento, senza la necessità di portare con sé l’iPhone abbinato al device.

Sensori

Anche Apple Watch Series 2 include dei comodi sensori per le più svariate funzioni, così come nella precedente generazione. L’orologio intelligente comprende infatti un cardio­frequenzimetro, per la misura costante dei battiti cardiaci e della frequenza cardiaca, quindi un accelerometro, un giroscopio e un sensore di luce ambientale.

Il cardiofrequenzimetro, in particolare, funziona tramite lo stesso sistema a LED della precedente edizione, con due esemplari a luce infrarossa, posti sulla scocca inferiore del device affinché siano sempre a contatto con la pelle.

Apple Watch Nike+

In concomitanza al lancio di Apple Watch Series 2, la società di Cupertino ha anche presentato uno smartwatch in edizione speciale: Apple Watch Nike+. Dalle medesime caratteristiche tecniche proprio della seconda edizione, questo device viene ottimizzato con delle funzioni specificatamente orientate allo sport, elaborate in collaborazione con il colosso Nike.

Ad esempio, Apple Watch Nike+ include dei comandi esclusivi per Siri, nonché offre dei caratteristici quadranti Nike, a cui si aggiunge una perfetta integrazione con l’applicazione Nike+ Run Club. Quest’ultima, è pensata non solo come strumento per motivare allo sport, con reminder e programmi d’allenamento personalizzati, ma anche allerte meteo e la possibilità di interagire con i propri contatti, avviando anche delle sfide di corsa.

Apple Watch Nike+, inoltre, presenta un cinturino esclusivo realizzato con lo stesso fluoroelastomero di Apple Watch Sport, perforato per garantire il massimo della ventilazione e della traspirazione, nonché affinché sia efficiente nella gestione del sudore. Il cinturino è disponibile in quattro edizioni bicolore, mentre il device è in vendita a partire da 469 euro.

Software

Apple Watch Series 2, così come la rinnovata Series 1 e le edizioni Hermés e Nike+, viene distribuito con watchOS 3.0 preintallato. Il sistema operativo introduce delle funzioni migliorate rispetto alla precedente edizione, sia a livello di quadrante che dal nuovo Dock, pensato per visualizzare le informazioni aggiornate in background. WatchOS 3, inoltre, include nuove funzioni di salute e fitness, tra cui un’app dedicata agli esercizi di respirazione per rilassarsi e combattere lo stress. Completano la dotazioni nuovi quadranti, da Minnie Mouse a Numerals, nonché l’integrazione con alcune delle nuove feature di iOS 10, quali gli sticker iMessage.