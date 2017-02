Di Cristiano Ghidotti

Sarà il protagonista del Mobile World Congress 2017 di Barcellona: LG G6 punta a definire un nuovo standard di riferimento nel mercato degli smartphone, con caratteristiche e specifiche da top di gamma, sia per quanto riguarda il design che le funzionalità offerte. Dalle indiscrezioni circolate in Rete prima dell’annuncio ufficiale emerge il profilo di un dispositivo che ha intenzione di cambia marcia rispetto al predecessore G5, puntando a soddisfare un pubblico sempre più esigente.

LG G6: tutti dettagli

Partendo dal design, LG G6 sembra poter abbandonare l’approccio modulare che ha caratterizzato il modello dello scorso anno, in favore di una scocca completamente ridisegnata. Si parla di un telaio in alluminio studiato in modo tale da garantire la massima resistenza e al tempo stesso una leggerezza ottimale, racchiuso all’interno di una struttura waterproof , dunque resistente all’acqua anche in immersione, il che renderà il device adatto anche agli utilizzi più estremi. A questo si aggiunge un’ottimizzazione nella distribuzione delle componenti interne che favorirà il raffreddamento del processore e della batteria, evitando così il verificarsi di surriscaldamento sia durante il processo di ricarica che nelle fasi di utilizzo più intense (ad esempio con i giochi o guardando contenuti multimediali in streaming). Merita poi un’attenzione particolare la parte frontale, in cui la screen-to-body ratio supera il 90%: in altre parole, il display arriverà a ricoprire quasi per intero la superficie, estendendosi fino ai bordi laterali e in altezza.

Scheda tecnica (↑)

LG G6 sarà uno smartphone con una scheda tecnica da top di gamma, con specifiche di fascia alta per gestire al meglio qualsiasi tipo di applicazione, anche quelle più esigenti in termini di risorse e potenza di calcolo. Per quanto riguarda il processore, la scelta sembra essere ricaduta sul quad core Snapdragon 821 di Qualcomm, affiancato da un quantitativo di memoria RAM pari a 4 GB.

Il display da 5,7 avrà risoluzione Quad HD+ (pari a 2880×1440 pixel, 564 ppi) e proporzioni 18:9, una scelta alquanto particolare in ambito mobile, che potrebbe rivelarsi vincente soprattutto per il multitasking. Passando al comparto imaging, la fotocamera posteriore da 16 megapixel permetterà di catturare scatti con una qualità elevata, mentre quella frontale da 8 megapixel, oltre che risultare utile per realizzare selfie e partecipare a videochiamate, includerà un sensore dedicato alla scansione dell’iride, dunque all’autenticazione biometrica dell’utente. Un metodo rapido e sicuro per sbloccare il telefono senza ricorrere ai soliti PIN, alle password da digitare o all’esecuzione di sequenze segrete.

La batteria di LG G6 non sarà rimovibile, proprio a causa del già citato design studiato per rendere il dispositivo waterproof, ma potrà essere ricaricata in modalità wireless. Non mancheranno il jack da 3,5 mm per le cuffie, una porta USB Type-C, speaker e un lettore di impronte digitali posizionato sul retro, sotto il sensore della fotocamera.

Android e IA (↑)

Focalizzando l’attenzione sul software, lo smartphone debutterà con la versione Android 7.1 Nougat del sistema operativo mobile di bigG. Non mancheranno ovviamente personalizzazioni e applicazioni aggiuntive, come ormai da tradizione per il produttore sudcoreano. A questo si aggiungerà l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google, già visto in azione ad esempio sui modelli della linea Pixel e nell’altoparlante Home per l’ambito domestico.

Questa tecnologia permetterà agli utenti di interagire con il device in modo naturale, parlando con un linguaggio colloquiale, come se si stesse conversando con altre persone, ottenendo informazioni di ogni tipo: dalle ricerche online al controllo della riproduzione per quanto riguarda i contenuti multimediali, dall’invio dei messaggi agli acquisti. LG G6 sarà dunque un telefono intelligente, in senso letterale, capace di semplificare le operazioni quotidiane con un sistema IA avanzato e in continua evoluzione.

Disponibilità e prezzo (↑)

La conferma riguardante la data di lancio dello smartphone arriverà solo in occasione dell’annuncio ufficiale al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, ma le indiscrezioni trapelate sul Web fanno riferimento a un debutto fissato per la prima metà del mese di marzo, forse già venerdì 10. Per quanto riguarda il prezzo, invece, sarà in linea con le alternative del mercato per la fascia top di gamma: 650-700 dollari al day one per la versione commercializzata senza abbonamenti degli operatori telefonici.

Lo smartphone ideale (↑)

In attesa dell’annuncio ufficiale, è possibile far riferimento a un filmato realizzato e diffuso direttamente da LG per capire quali saranno le caratteristiche di G6. Il video, colmo di indizi, è una sorta di wish list, ovvero una lista dei desideri in cui alcune persone elencano le peculiarità del loro smartphone ideale. Si fa riferimento innanzitutto a un grande schermo, così da poter gestire più applicazioni in contemporanea sfruttando le potenzialità del multitasking, senza però eccedere in termini di dimensioni compromettendone la portabilità. C’è poi chi desidera una scocca studiata in modo da favorire l’interazione con una sola mano e, al tempo stesso, una solita impugnatura, per evitare il rischio di cadute accidentali, mentre altri sembrano confermare la natura waterproof del telefono. Per saperne di più, l’appuntamento è fissato con l’evento organizzato dal produttore sudcoreano al MWC 2017, nella giornata del 26 febbraio.