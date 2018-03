Di Cristiano Ghidotti

Xbox One e PlayStation 4 sono pronte a rivoluzionare il mercato dei videogiochi. Le due console next-gen debutteranno in Europa, rispettivamente, il 22 e 29 novembre, dando così ufficialmente inizio a una nuova era per gli appassionati di gaming. Per convincere i potenziali acquirenti, le due aziende hanno messo a punto piattaforme caratterizzate da hardware evoluto e funzionalità inedite, ma alla fine ciò che conta davvero sono i giochi. Il parco titoli prevede esclusive sia per il nuovo gioiello di casa Microsoft sia per quello targato Sony, oltre a numerose produzioni cross-platform sviluppate dalle software house.

Quali novità per chi gioca?

Oltre a equipaggiare comparti hardware molto più potenti rispetto alle piattaforme precedenti, Xbox One e PS4 garantiranno novità anche dal punto di vista dell’interazione. Entrambi i brand hanno già abbracciato i cosiddetti motion controller negli anni scorsi, con l’arrivo di Kinect da una parte e dell’accoppiata composta da PS Eye e PS Move dall’altra. Con la next-gen anche questo aspetto si è evoluto.

La nuova periferica di casa Microsoft, chiamata Kinect One (o, ufficiosamente, Kinect 2.0) integra una telecamera in grado di catturare ed elaborare immagini in formato 1080p. Si tratta di un passo in avanti importante rispetto all’obiettivo VGA della versione scorsa, a cui si aggiungono la possibilità di tracciare il battito cardiaco degli utenti, quella di individuare i movimenti di sei giocatori in contemporanea e un campo visivo più ampio del 60% rispetto al passato.

Sony ha, invece, sviluppato una PlayStation Camera tutta nuova, con due ottiche da 1.280×800 pixel, messa a fuoco dinamica e ampiezza del campo visivo pari a 85°. Non mancano, inoltre, microfoni per la registrazione dei flussi audio o per l’interazione mediante comandi vocali. Entrambe le periferiche, ovviamente, potranno essere sfruttate per confezionare titoli con i quali giocare in modo originale e coinvolgente, senza essere vincolati per forza di cose all’utilizzo del joypad tradizionale.

Quali giochi in esclusiva per Xbox One?

Alcuni dei titoli in arrivo in versione next-gen rappresenteranno un’esclusiva per Xbox One, ovvero non saranno pubblicati anche sul concorrente PlayStation 4. In questo modo Microsoft si assicura l’attenzione dei giocatori, soprattutto quelli indecisi in merito a quale delle due console acquistare, nell’intento di indurli a scegliere la propria piattaforma. Tra questi figurano la simulazione automobilistica Forza Motorsport 5 sviluppata da Turn 10 Studios, vero e proprio valore aggiunto se si considera l’assenza della serie Gran Turismo al lancio dell’hardware Sony. Anche Ryse: Son of Rome arriverà soltanto sulla nuova console di Redmond, dopo aver subito diversi rinvii durante la fase di sviluppo. Previsto inizialmente su Xbox 360, il titolo ha abbandonato la propria natura “Kinect-only”, per poter essere giocato tramite joypad. Quantum Break è, invece, uno dei progetti che ha suscitato maggiore curiosità in occasione dell’annuncio: realizzato da Remedy Entertainment (gli stessi autori di Max Payne e Alan Wake), si tratta di un gioco in cui ci si trova coinvolti in una storia scandita da distorsioni del continuum spazio-temporale, con un gameplay che miscela fasi d’azione a numerosi filmati di intermezzo recitati da attori reali.

C’è poi Killer Instinct, che segna il ritorno di uno dei picchiaduro più apprezzati dai retrogamer. Si tratta di un remake del titolo lanciato da Rare nel 1994 in versione coin-op, SNES e Game Boy. Ovviamente il comparto tecnico è evoluto, ma l’azione rimane frenetica e condita dalle combo che hanno decretato il successo del gioco originale. Sunset Overdrive è, invece, uno sparatutto open world firmato da Insomniac Games (lo stesso team della serie Resistance), caratterizzato da uno stile colorato e quasi “cartoonesco”, che, nonostante le pressanti richieste per la realizzazione di una versione PS4, rimarrà un’esclusiva della console Microsoft. Altra esclusiva importante è quella di Dead Rising 3: al contrario dei suoi predecessori, il survival horror di Capcom non sarà cross-platform, infatti, costringendo così tutti quelli che desiderano giocarlo ad acquistare la nuova Xbox.

Anche lo sparatutto a base di mach, Titanfall (Respawn Entertainment, previsto anche per PC e Xbox 360), il particolare Project Spark (Team Dakota, anche su PC e Xbox 360), l’avventura Below (Capybara Games), lo sportivo Kinect Sports Rivals e il titolo investigativo D4 (Access Games) si aggiungono alla nutrita lista delle esclusive per Xbox One. Tutto questo senza dimenticare l’interessante quanto misterioso progetto, ancora senza nome, della Black Tusk e il quinto capitolo della serie Halo, affidato ancora una volta a 343 Industries.

Quali giochi in esclusiva per PS4?

L’elenco delle esclusive per PlayStation 4 è attualmente più corto, ma non per questo privo di titoli interessanti. Il primo è Driveclub (Evolution Studios), racing game di stampo open world il cui debutto è stato inizialmente fissato al day one della console, per poi essere rimandato da Sony alla primavera 2014. inFamous: Second Son (Sucker Punch Productions) è, invece, il terzo capitolo di una serie già capace di ottenere un ottimo riscontro su PS3, che vede il protagonista Delsin Rowe alle prese con i propri superpoteri. C’è poi Killzone: Shadowfall (Guerrilla Games), che punta a conquistare tutti gli appassionati del genere FPS, con un comparto grafico che ha stupito fin dalla prima demo mostrata alla presentazione della piattaforma. Per descrivere, invece, un gioco come Knack, sviluppato internamente dal gruppo giapponese in collaborazione con il game designer Mark Cerny, è sufficiente citare le parole di Sony: “Un gioco simile a Crash Bandicoot e Katamari Damacy, con un tocco di God of War”. Infine, The Order: 1886 (Ready at Dawn e Sony Santa Monica) costituisce un progetto in cui lo stile steampunk e le ambientazioni del XIX secolo si fonderanno con mostri da combattere e armi pesanti.

Quali sono i giochi cross-platform?

Ai giochi in esclusiva per le due console next-gen sopra elencati si vanno, ovviamente, ad aggiungere altri titoli che debutteranno sia su Xbox One sia su PS4. L’elenco è lungo: chi ama il genere action potrà contare, ad esempio, sulle edizioni next-gen di Watch Dogs (rimandato alla prima parte del 2014), di Assassin’s Creed 4: Black Flag (Ubisoft) e di Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain (Kojima Productions), mentre gli sportivi avranno a disposizione il calcio di FIFA 14 e il basket di NBA Live 14 o di NBA 2K14. Nemmeno i seguaci del genere sparatutto resteranno a bocca asciutta, con Call of Duty: Ghosts e Battlefield 4.

Merita di essere citato anche The Witcher 3: Wild Hunt, che nel 2014 promette di definire nuovi standard nell’ambito degli action-RPG, con un’immensa mappa da esplorare e un comparto tecnico veramente degno della prossima generazione videoludica. Infine, arriverà anche l’automobilistico The Crew, seppure con un consistente ritardo rispetto a quanto previsto. Di seguito un elenco con tutti i giochi confermati per le due piattaforme (aggiornato all’ottobre 2013), ai quali se ne aggiungeranno certamente altri nel corso dei prossimi mesi.

Giochi confermati per Xbox One

Assassin’s Creed 4: Black Flag;

Battlefield 4;

Below;

Call of Duty: Ghosts;

Crimson Dragon;

D4;

Dead Rising 3;

Destiny;

The Division;

Dragon Age: Inquisition;

Dying Light;

EA Sports UFC;

Fantasia: Music Evolved;

Fable Legends;

FIFA 14;

Final Fantasy XV;

Forza Motorsport 5;

Halo 5 (titolo provvisorio);

Just Dance 2014;

Killer Instinct;

Kinect Sports Rivals;

Kingdom Hearts 3;

LEGO Marvel Super Heroes;

LocoCycle;

Madden 25;

Mad Max;

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain;

Minecraft;

Mirror’s Edge 2;

NBA 2K14;

NBA Live 14;

Need for Speed: Rivals;

Peggie 2;

Plants vs. Zombies: Garden Warfare;

Project Spark;

Quantum Break;

Rabbids Invasion;

Ryse: Son of Rome;

Skylanders Swap Force;

Star Wars Battlefront;

Sunset Overdrive;

The Crew;

The Elder Scrolls Online;

The Witcher 3: Wild Hunt;

Thief;

Titanfall;

Trials Fusion;

Watch Dogs;

Wolfenstein: The New Order;

Zoo Tycoon;

Zumba Fitness World Party.

Giochi confermati per PS4