Di Marco Grigis

Sky ha deciso di sbarcare nell’universo dello streaming domestico con una ricca proposta pensata per i non abbonati al pacchetto satellitare, studiata per la fruizione sia tramite computer che dispositivi mobile. Nel corso del 2014 nasce infatti “Sky on demand”, progenitore di quella che è oggi l’offerta NowTV.

NowTV in dettaglio

NowTV è un portale onnicomprensivo di TV, cinema, sport e intrattenimento a 360 gradi. Sviluppato sulla base di quella che è l’offerta Sky su satellitare, ne rappresenta la sua diretta emanazione nel mondo dello streaming online.

NowTV non va confuso con Sky Go: mentre il primo rappresenta una sorta di alternativa Sky alla propria stessa offerta su satellitare, Sky Go è invece un modo di sfruttare la rete per creare valore aggiunto agli abbonati. Cambiando le finalità, cambia la natura: benché simili all’apparenza, trattasi di due servizi profondamente differenti tanto in concezione quanto in modalità di elargizione dell’esperienza sui contenuti.

Così come la sfida tra Sky e Mediaset si consuma in gran parte tra satellitare e digitale terrestre, allo stesso modo la stessa battaglia è stata spostata in rete con la sfida tra NowTV e Infinity, ma soprattutto con il big player Netflix: la dimensione della tv in streaming sta aumentando di volume e il giro d’affari è ormai tale da costringere i grandi nomi uscire dagli schemi tradizionali per abbracciare quell’utenza che in Internet vede la propria modalità preferita per la fruizione di film, serie tv, documentari e altro ancora.

NowTV nasce per portare l’esperienza tipica degli abbonati alla pay-TV anche a coloro che non vogliono o non possono permettersi un impianto satellitare. Il servizio è infatti un’ottima sintesi sia della programmazione giornaliera dell’emittente che dei contenuti on demand, tra cui una nutrita libreria di film, serie TV, sport e show vari. Collegandosi all’omonimo sito o scaricando l’applicazione dedicata per dispositivi mobile, si può avere accesso a diversi pacchetti di contenuti, così suddivisi:

Ticket Cinema : «oltre 500 titoli on demand con 15 prime al mese e 8 canali dedicati»;

: «oltre 500 titoli on demand con 15 prime al mese e 8 canali dedicati»; Ticket Intrattenimento : «gli imperdibili show, documentari esclusivi e 3 canali dedicati ai più piccoli»;

: «gli imperdibili show, documentari esclusivi e 3 canali dedicati ai più piccoli»; Ticket Serie TV: «le serie TV del momento e interi cofanetti con 4 canali dedicati».

Ai tre ticket base si aggiungono due ticket legati al mondo sportivo:

Ticket Calcio Mensile , comprensivo di Serie A, Serie B ed Europa League;

, comprensivo di Serie A, Serie B ed Europa League; Ticket Sport e Calcio, comprensivi di Serie A, Serie B, Europa League, Premier League, Formula 1, MotoGP, Basket, Tennis, Rugby e il resto dell’offerta sportiva Sky.

La riproduzione di ogni contenuto è in qualità standard, ma a partire dal 2016 è disponibile l’opzione HD (gratuita in certi casi o attivabile con un piccolo sovrapprezzo sull’offerta mensile).

Prezzo, pacchetti e promozioni (↑)

L’offerta di NowTV è suddivisa a pacchetti, acquistabili sia singolarmente che in modalità cumulativa. Il pagamento avviene tramite carta di credito, carta di debito e PayPal, la sottoscrizione è quindi mensile senza obbligo di rinnovo. Questo significa che l’utente potrà scegliere per quanto tempo fruire del servizio, senza nessun vincolo oppure obbligo aggiuntivo. Ogni pacchetto rappresenta un ticket ed i ticket possono essere accumulati per ridurre il costo medio complessivo del proprio ventaglio di contenuti.

Le tariffe di base sono così composte:

1 ticket: 9,90 euro al mese , HD incluso

, HD incluso 2 ticket: 14,99 euro al mese , HD incluso;

, HD incluso; 3 ticket: 19,99 euro al mese, HD incluso.

Il ticket “calcio mensile” ha un costo pari a 19,99 euro al mese e il ticket “Sport e calcio” ha un prezzo pari a 9,99 euro al mese: entrambi non prevedono l’alta definizione in offerta standard, richiedendone quindi l’attivazione per un costo ulteriore pari a 2,99 euro mensili.

A questo listino si aggiungono diverse promozioni, sia di primo accesso che cicliche. Per i nuovi sottoscrittori, ad esempio, vi è la possibilità di fruire illimitatamente dei ticket base per un periodo di prova di 14 giorni, il tutto a titolo gratuito e senza obbligo di sottoscrizione successiva di un abbonamento. Va ricordato, tuttavia, come sia necessario disattivare il rinnovo automatico qualora si volesse interrompere la visione prima di dare inizio all’offerta a pagamento. In diversi periodi dell’anno, solitamente a ridosso delle festività o all’avvio di programmi di punta dell’emittente, vengono offerti dei pacchetti promozionali.

La gestione e l’acquisto delle sottoscrizioni è molto semplice: dopo aver creato il proprio account, basta recarsi nella sezione “Area Personale” per aggiungere o rimuovere ticket al proprio abbonamento. In caso si necessitasse di un aiuto, la sezione “Assistenza” offre un nutrito gruppo di FAQ, nonché la possibilità di contattare gli addetti Sky sia via mail che in chat dal vivo. Quest’ultima funzione è disponibile unicamente nei giorni feriali.

Dispositivi e requisiti (↑)

NowTV è fruibile da diverse piattaforme e altrettanti dispositivi, sia per soddisfare un consumo domestico che una visione in mobilità. Abbonandosi, si potranno associare al servizio un massimo di tre dispositivi, il cui ricorso non potrà essere però contemporaneo. Tra i terminali compatibili si elencano:

Computer : Windows 7 o superiore, OS X Lion 10.7 o superiore;

: Windows 7 o superiore, OS X Lion 10.7 o superiore; Dispositivi Apple : iPad 2 o superiore, aggiornato a iOS 8 e successivi;

: iPad 2 o superiore, aggiornato a iOS 8 e successivi; Dispositivi Android : alcuni tablet Samsung tra cui Galaxy Note 10.1, Galaxy Note 8.0, Galaxy Tab 3 10.1, Galaxy Tab 3 8.0, Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 4 7.0, Galaxy Tab 4 8.0 e Galaxy Tab 4 10.1;

: alcuni tablet Samsung tra cui Galaxy Note 10.1, Galaxy Note 8.0, Galaxy Tab 3 10.1, Galaxy Tab 3 8.0, Galaxy Tab 2 10.1, Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 4 7.0, Galaxy Tab 4 8.0 e Galaxy Tab 4 10.1; Console : PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e Xbox 360;

: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e Xbox 360; Smart TV: alcuni televisori Samsung in edizione 2012 e 2013.

La visione dei contenuti da PC o Mac è possibile con tutti i maggiori browser, come Internet Explorer (dalla versione 9), Chrome (dalla versione 47), Firefox e Safari (solo su Mac). Non risulta al momento compatibile il browser Edge in dotazione su Windows 10.

La gestione dei dispositivi avviene nell’apposita “Area Personale”, scegliendo l’opzione “I Miei Dispositivi”. Qui si potranno verificare non solo i terminali associati, ma anche rimuovere quelli che non risultano più necessari. Attenzione, però: è possibile una sola rimozione ogni mese.

Now TV Box (↑)

Per rendere ancor più facile l’accesso a NowTV, Sky mette a disposizione un apposito set-top-box denominato “Now TV Box“: al prezzo di 29,99 euro è possibile riceverlo a casa senza spese aggiuntive e con l’offerta speciale di tre mesi gratuiti per uno dei ticket base.

Collega la tua TV a NOW TV Box e potrai guardare in streaming il grande Cinema, le Serie TV, gli Show, documentari esclusivi, i programmi più amati dai bambini ed il meglio dello sport di Sky, in diretta e on demand quando vuoi.

Now TV Box è in grado di collegarsi alla rete via wifi, semplificandone così l’installazione in qualsivoglia appartamento. Ha dimensioni contenute (90x90x25), uscita HDMI e consente riproduzioni video a 720p e 1080p. Contempla, oltre alla possibilità di gestire gli streaming di NowTV, anche applicazioni quali Facebook, Vimeo, Vevo e Spotify per l’accesso ad ulteriori servizi fruibili online.

Per una visione fluida in qualità SD si consiglia una velocità di banda pari o superiore agli 1,5 Mbit/s. La qualità della propria connessione, così come l’idoneità per NowTV, è verificabile tramite l’apposito strumento “Test di banda” (disponibile sulla homepage del servizio) che permette di misurare a priori la banda disponibile e capire se sia congrua alle necessità imposte dal servizio.

Sky utilizza la tecnologia Adaptive Bitrate (ABR) per calibrare lo streaming sulla qualità della banda in un dato momento e in relazione al buffer accumulato: così facendo la visualizzazione rimane fluida anche in caso di rallentamento temporaneo del flusso di bit, rendendo migliore l’esperienza complessiva di visualizzazione.

Il consumo massimo di dati è previsto nell’ordine di 1 GB all’ora. L’utente può comunque impostare a piacimento tale parametro, modificando così in modo proporzionale la qualità dello streaming, ma potendo accedere ai contenuti anche tramite pacchetti di connettività con limiti di traffico nell’unità di tempo.

Per meglio precisare il consumo di banda previsto, NowTV usa tre esempi:

«se il tuo Tab Android o iPad ha connessione superiore a 2.0Mbps puoi goderti Film, programmi di Intrattenimento, Serie ed eventi sportivi con qualità ottima»;

«se invece la velocità di connessione è inferiore a 2.0Mbps, la qualità dello streaming potrebbe non essere ottimale»;

«se il tuo PC o la tua game console o Smart TV ha connessione superiore a 2.5Mbps puoi goderti Film, programmi di Intrattenimento, Serie ed eventi sportivi con qualità ottima; se invece la velocità di connessione è inferiore a 2.5Mbps, la qualità dello streaming potrebbe non essere ottimale».

Come vedere NowTV sul televisore? (↑)

Le soluzioni standard sono essenzialmente tre:

Xbox 360 e Xbox One

PlayStation 3 e PlayStation 4

Smart TV Samsung prodotte a partire dal 2012 e i nuovi TV OLED LG

Il già citato Now TV Box rappresenta la soluzione comoda per chiunque non voglia invece installare l’app NowTV su altri device.

Interfaccia e funzionamento (↑)

L’interfaccia, pur presentando alcune differenze a seconda del dispositivo in uso, si caratterizza per un impianto minimalista, dalla semplice usabilità e dall’accesso immediato. La grafica, inoltre, è completamente elaborata sui toni dell’azzurro e del blu, così come anche da logo del servizio.

Una volta effettuato il login, sarà sufficiente scegliere l’area di proprio interesse. Ad esempio, selezionando il menu “Cinema”, si accederà immediatamente al catalogo di film disponibili, da ordinare a piacere secondo le variabili proposte. Trovata la pellicola preferita, basterà cliccare sulla locandina per avviare la riproduzione e ottenere informazioni aggiuntive, quali la data di scadenza della fruizione. Alcuni prodotti, siano essi cinematografici o televisivi, per questioni di diritti rimangono online solo alcuni mesi. Atteso il caricamento del player, agendo sugli appositi controlli sarà possibile impostare la qualità di riproduzione, il doppio audio se presente e i sottotitoli. Non ultimo, in caso di contenuti on demand, qualora la visione fosse abbandonata prima del termine alla successiva riapertura il video si riaprirà nella stessa posizione.

Per le dirette televisive, infine, è doveroso segnalare come alcuni programmi non siano comunque disponibili per mancanza di diritti di distribuzione online. In tal caso, un messaggio avviserà come lo show in onda sia fruibile solo dagli abbonati al pacchetto satellitare, quindi verrà mostrata una barra di progressione che indicherà il tempo rimanente della trasmissione.

Galleria di immagini: SKY Online, tutte le immagini

Dalla parabola allo streaming (↑)

Con NowTV, la pay TV più diffusa in Italia entra nell’universo dello streaming in grande stile, cercando di fornire l’esperienza più completa possibile all’utente. L’accento è ovviamente sulle produzioni Sky e l’offerta può essere una valida alternativa al classico abbonamento, soprattutto qualora si desiderasse approfittare della visione dei canali in streaming per un periodo limitato, quale la stagione del proprio show preferito, senza rimanere vincolati a un contratto annuale. Il catalogo di film disponibili è inoltre buono, con anche alcuni titoli di recentissima introduzione sul mercato e un buon respiro internazionale, per una proposta che punta più sulla qualità che sulla quantità di titoli a disposizione.

NowTV rappresenta l’emanazione diretta dell’offerta Sky, mutandone forma e modalità di accesso: dalla tradizionale parabola sul tetto o sul balcone all’invisibile wifi, fermo restando la possibilità di un accesso sufficientemente performante alla Rete. Cambiando il modo di accedere ai contenuti, cambia l’intera esperienza d’uso ed i paradigmi sui quali l’offerta commerciale è composta. La grande concorrenza su questo fronte rende chiaro quanto rappresenti un mercato dalle grandi potenzialità, su cui Sky ha tutte le carte in regola per poter dettar legge.

La differenza la potranno fare i contenuti: Sky ha dimostrato di poter investire con forza su serie TV di grande appetibilità e negli anni sposterà con ogni probabilità sempre più risorse su questo fronte: che l’accesso sia online o che sia su parabola, il gruppo vuole dare “un posto in prima fila” ai propri utenti e per raggiungere il proprio obiettivo deve riuscire ad arricchire il proprio menu con quanta più qualità possibile.

La sfida dello streaming, del resto, è appena cominciata.