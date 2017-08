Di Giacomo Dotta

Ancora una volta Berlino è il cuore dell’Europa tecnologica ospitando all’IFA 2017 il meglio dell’innovazione per una vetrina internazionale di grande spessore. Il meglio del mondo dell’hi-tech porta in questi giorni le proprie novità in fiera, mettendo assieme quello che l’organizzazione vuole come la “Consumer Electronics Unlimited“: nata come una fiera per la tecnologia ad ampio raggio, esplosa grazie alle attenzioni del mondo mobile ed alla crescita delle smart home, oggi l’IFA è uno dei principali appuntamenti europei con la tecnologia di alta gamma assieme al Mobile World Congress di inizio anno.

In questa pagina Webnews raccoglie tutto il meglio annunciato a Berlino. L’IFA si tiene a Berlino dall’1 al 6 settembre, ma ha aperto alla stampa nei giorni antecedenti per offrire ai media la miglior vetrina possibile sulle molte novità presenti.