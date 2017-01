I primi 100 anni di Nikon

Il 25 luglio 2017, Nikon festeggerà i 100 anni dalla fondazione, risalente al lontano 1917. Un secolo di storia, di evoluzione tecnologica, che ha portato il gruppo nipponico a diventare uno dei principali protagonisti nel settore dell'imaging. Questo cortometraggio celebrativo sottolinea come l'azienda, sebbene sia oggi nota a livello globale soprattutto per le sue fotocamere, sia in realtà attiva nella realizzazione di dispositivi dedicati all'ambito medico così come a quello industriale, senza dimenticare i microscopi e gli strumenti di misura. Una curiosità: il primo nome di Nikon è stato Nippon Kōgaku.