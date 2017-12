Il 2017 nelle ricerche di Google

Un filmato ad alto contenuto emozionale per ripercorrere il 2017 di Google, con le parole, i protagonisti, gli argomenti e gli "how to" più digitati dagli utenti di tutto il mondo sul motore di ricerca. Quella offerta da bigG è ormai ben più di una porta d'accesso alle informazioni online: è uno strumento per informarsi, apprendere, migliorare le proprie conoscenze e competenze, talvolta addirittura un mezzo per cercare aiuto o aiutare gli altri. Quello che sta per concludersi è stato un anno ricco di eventi, alcuni purtroppo drammatici, altri fortunatamente lieti, che bigG riassume a modo suo.