A.I. Duet: l’intelligenza artificiale al pianoforte

Un'intelligenza artificiale in grado di suonare il pianoforte, grazie alle potenzialità del machine learning, duettando con l'utente in tempo reale, rispondendo alle sue azioni in modo coerente. È quanto riesce a fare A.I. Duet, esperimento sviluppato da un team di Google sulla base del progetto open source Magenta e mosso dall'infrastruttura TensorFlow. Chiunque può metterlo alla prova, direttamente nel proprio browser. Il codice è stato istruito in modo tale da imparare a riconoscere pattern musicali basandosi su note, scale, tonalità, accordi e ritmo, un po' come fa un maestro con l'allievo che si appresta a studiare lo strumento.