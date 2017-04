Acer presenta la nuova linea di notebook Aspire

Quattro modelli, diverse configurazioni hardware, pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza, dalla produttività quotidiana all'intrattenimento multimediale: Aspire 1 (14 pollici), Aspire 3 (14 o 15,6 pollici), Aspire 5 (15,6 pollici) e Aspire 7 (15 o 17 pollici), presentati in occasione dell'evento next@acer andato in scena a New York. Si tratta di notebook con sistema operativo Windows 10, che saranno in vendita anche in Italia a partire dall'estate. Particolare cura è stata riposta nella progettazione del telaio, così da garantire un'ottimizzazione del design in grado di favorire la portabilità.