Acer Aspire U27, computer all-in-one con Windows 10

Una soluzione "tutto in uno", all-in-one, per chi cerca un PC dal design ottimizzato: ogni componente è nascosta all'interno dello schermo. Il nuovo Acer Aspire U27 è caratterizzato da una grande cura nel design, come dimostra il suo profilo ultrasottile da soli 12 mm, mentre il sistema di raffreddamento LiquiLoop elimina completamente l'impiego di ventole garantendo così un funzionamento del tutto silenzioso. Equipaggiato con il sistema operativo Windows 10, offre un monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD e processori Intel Core di settima generazione. Sarà in vendita anche in Italia a partire dal mese di agosto, al prezzo di 1.599 euro per la configurazione base.