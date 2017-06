Il notebook Acer Aspire VX 15 per il gaming

Design aggressivo, ottimizzazione delle componenti interne e una potenza di calcolo in grado di gestire anche i titoli videoludici più complessi: Acer Aspire VX 15 è un notebook per il gaming con display Full HD da 15,6 pollici basato sulla tecnologia della piattaforma Windows 10 (offre l'interazione con l'assistente virtuale Cortana), disponibile in diverse configurazioni hardware. La tastiera retroilluminata in rosso e il profilo aerodinamico donano al laptop un look moderno. Da segnalare la presenza di un sistema di raffreddamento a due ventole che tiene sotto controllo la temperatura in modo silenzioso.