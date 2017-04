Acer Leap Ware, lo smartwatch per il fitness

Design elegante e minimalista, per lo smartwatch di Acer dedicato allo sport e all'attività fisica: Leap Ware è stato presentato in occasione dell'evento next@acer andato in scena a New York e sarà disponibile sul mercato nella seconda metà dell'anno, al prezzo di 139 euro. Compatibile sia con i device Android che con quelli iOS, vede nell'applicazione Liquid Life il suo punto di forza: il software è in grado di gestire nel dettaglio i programmi di fitness, con l'impostazione dettagliata dei programmi di allenamento e il tracking dei progressi effettuati. Il display a colori, circolare, ha una diagonale pari a 1,6 pollici.