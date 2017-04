Acer Predator Triton 700, gaming senza compromessi

Il telaio in alluminio nero del nuovo Acer Predator Triton 700 nasconde un mostro di potenza: processore Intel Core di settima generazione, scheda video GeForce GTX della serie 10, fino a 32 GB di RAM DDR4 e storage basato su moduli SSD. Prestazioni senza compromessi per il gaming, anche indossando un visore per la realtà virtuale. Ad occuparsi della dissipazione del calore sono le ventole AeroBlade 3D e i cinque heat pipe integrati. Il display equipaggiato ha una diagonale pari a 15,6 pollici, con pannello IPS, risoluzione Full HD e tecnologia NVIDIA G-Sync. Il debutto sul mercato, anche in Italia, è fissato per il mese di agosto: per acquistarlo sarà necessaria una spesa minima di 3.299 euro.