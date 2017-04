Acer Predator X27: monitor 4K, HDR e con G-Sync

Gaming ed elaborazione fotografica o video, senza compromessi, con il monitor Acer Predator X27. Un display da 27 pollici in formato 16:9, con tecnologia Quantum Dot e dotato di un pannello che copre il 99% dello spazio colore Adobe RGB. Non manca nemmeno il supporto ai sistemi NVIDIA G-Sync per adattare dinamicamente la frequenza di refresh a quella della GPU e NVIDIA ULMB (Ultra-Low Motion Blur) per visualizzare crea immagini più nitide e realistiche. La risoluzione 4K e la compatibilità con i contenuti HDR lo rendono un monitor adatto all'intrattenimento, sia multimediale che videoludico. A proposito di giochi, la tecnologia integrata Tobii di tracciamento oculare aiuta a prendere la mira, sparare ed esplorare gli ambienti virtuali semplicemente muovendo gli occhi.