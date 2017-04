Acer Switch 3 e Switch 5 visti da vicino

Dispositivi ibridi 2-in-1, che offrono sia la portabilità tipica di un tablet sia le feature di produttività di un piccolo notebook: i nuovi Switch 3 e Switch 5 di Acer permettono inoltre di scrivere, disegnare e prendere appunti direttamente sullo schermo, grazie al supporto per l'Active Pen. Equipaggiati con display da 12,2 e 12 pollici, arriveranno in Italia nel mese di luglio, con prezzi a partire rispettivamente da 499 e 1.199 euro, a seconda della configurazione hardware. A completare la scheda tecnica sono i processori Intel Core di settima generazione e un telaio resistente in alluminio anodizzato.