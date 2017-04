Acer Switch 5: ibrido 2-in-1 con Windows 10

Erede del modello Switch Alpha 12, il nuovo Acer Switch 5 è un dispositivo ibrido 2-in-1 con piattaforma Windows 10 e racchiuso in un telaio di alluminio anodizzato. Un tablet da 12 pollici Full HD+ (2160x1440 pixel) con cavalletto posteriore che può essere connesso a una tastiera retroilluminata per formare così un piccolo notebook, ideale per la mobilità. Equipaggiato con processori Intel Core i5 e i7 di settima generazione e GPU Intel HD Graphics 620, è assolutamente silenzioso grazie all'impiego del sistema di raffreddamento LiquidLoop. Arriverà in Italia nel mese di luglio in diverse configurazioni, con prezzi a partire da 1.199 euro.