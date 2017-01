Adobe e l’editing fotografico con la voce

La profonda integrazione tra l'assistente virtuale Siri di Apple e gli strumenti di Photoshop potrebbe un giorno consentire di modificare le fotografie senza nemmeno toccare lo schermo o premere un pulsante: basterà la propria voce. Questo filmato spiega in che modo. Sarà possibile apportare un editing di base semplicemente parlando, ad esempio per cambiare le proporzioni di un'immagine, specchiarla o condividerla sui social network. Per operazioni più complesse come un fotoritocco o per gli interventi di precisione, con tutta probabilità, sarà comunque necessario affidarsi alla mano paziente ed esperta di un professionista.