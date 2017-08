Age of Empires 4: il trailer della Gamescom 2017

Con un annuncio giunto un po' a sorpresa in occasione dell'evento Gamescom 2017, Microsoft ha confermato lo sviluppo di Age of Empires 4. La serie RTS tornerà dunque a vent'anni dal debutto del primo capitolo, con un gioco inedito curato dalla software house Relic Entertainment (già al lavoro su Company of Heroes e Dawn of War). Questo il primo trailer, che in verità non mostra sequenze o immagini di gameplay. L'unica certezza è l'arrivo sulla piattaforma Windows 10. Nel filmato si possono osservare combattenti riconducibili all'epoca dell'Impero Romano, Samurai e soldati dell'esercito britannico con armi del XVIII secolo.