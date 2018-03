Airbnb Beyond per gli alloggi di lusso

Beyond è il nome del nuovo servizio presentato da Airbnb, destinato a coloro che cercano un alloggio di lusso, senza alcun tipo di compromesso per quanto riguarda comfort, ospitalità e qualità della location, ovviamente accettando di affrontare una spesa superiore rispetto a quella di un appartamento standard. È il frutto dell'acquisizione della società Luxury Retreats, portata a termine dal gruppo lo scorso anno. Il debutto ufficiale è atteso per la primavera 2018, a quanto pare fin dal primo momento a livello globale. In questo trailer alcuni dei suggestivi spazi che sarà possibile affittare con Airbnb Beyond.