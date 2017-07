Airdog 2, il drone che segue gli sportivi

ADII è il drone di seconda generazione proposto da Airdog, un velivolo nato con l'obiettivo preciso di fornire agli sportivi una soluzione in grado di effettuare spettacolari riprese aeree in modo del tutto automatico, con il tracking del soggetto in movimento e un sistema per gestire gli spostamenti per assicurare sempre l'inquadratura migliore. Il quadcopter è proposto dai suoi creatori sulle pagine della piattaforma di crowdfunding Kickstarter, al prezzo minimo di 995 dollari. Questo il filmato che mostra alcune delle evoluzioni che possono essere immortalate: dal motocross alla mountain bike, passando per il surf.