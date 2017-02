AirSim, un simulatore per droni

Nato da un progetto open source di Microsoft, AirSim è un simulatore per droni (e presto anche robot) basato sul motore Unreal Engine. Si tratta di un software cross-platform, attraverso il quale è possibile emulare il funzionamento di un UAV in qualsiasi tipo di ambiente. L'obiettivo è quello di fornire una piattaforma per la ricerca sull'intelligenza artificiale e il deep learning, sul computer visione e sugli algoritmi che gestiscono in maniera autonoma mezzi di ogni tipo, anche quelli volanti. Il codice sorgente del progetto è disponibile, per tutti coloro che lo vogliono utilizzare, sulla piattaforma GitHub.