Alberto Colombo racconta il MWC di HMD e Nokia

In occasione del Mobile World Congress 2018, Alberto Colombo, general manager di HMD Global per l'Italia, ci ha raccontato le novità che l'azienda ha presentato a marchio Nokia: quattro smartphone Android tra cui il Nokia 8 Sirocco con schermo curvo sui bordi e caratteristiche da top di gamma e la riedizione dell'amato telefono del 1995, il Nokia 8110.

Nokia 8 Sirocco è il nuovo smartphone di punta della casa produttrice, che punta su un design premium, display curvo OLED da 5,5 pollici con risoluzione 2K e una doppia fotocamera (dual-camera) con due sensori da 13 megapixel, dotata di ottiche Zeiss su cui HMD sta puntando molto, rafforzando la propria partnership con il marchio Carl Zeiss, come sottolineato da Colombo.

Tanti comunque gli assi nella manica sfoderati da HMD per il MWC 2018: una nuova versione del Nokia 6, in edizione 2018, il Nokia 7 Plus che punta tutto su uno schermo strabiliante e un'esperienza di imaging di punta, il Nokia 1 con il leggerissimo Android Oreo Go Edition e un rinnovato Nokia 8110, il telefono che nel 1995 e negli anni successivi ha spopolato tra i consumatori globali con il soprannome "banana phone", che arriva non solo nella tradizionale colorazione gialla ma anche in variante nera.