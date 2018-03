Alcatel 1T: due tablet con Android Oreo

Alcatel 1T 10 e Alcatel 1T 7 sono i due nuovi tablet presentati dal produttore al Mobile World Congress 2018: dispositivi con sistema operativo Android Oreo preinstallato al lancio, pensati per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia in termini di intrattenimento, grazie all'inclusione di funzionalità dedicate al parental control e la tecnologia Eye Care che riduce l'emissione di luce blu per non affaticare la vista nelle ore notturne. Due le colorazioni disponibili: Premium Black e Bluish Black. I prezzi sono contenuti: 99,99 euro per il modello da 10 pollici e 69,99 euro per quello da 7 pollici.