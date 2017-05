Alcatel A5 LED, uno smartphone che si fa notare

La cover posteriore è senza dubbio il tratto distintivo di Alcatel A5 LED, smartphone che permette di personalizzare il look tramite l'accensione di 35 luci sul retro in base all'app in esecuzione. Un prodotto dunque indirizzato principalmente ai più giovani che non vogliono passare inosservati. Tra le specifiche tecniche spiccano un display HD da 5,2 pollici, il processore octa core MediaTek MT6753 da 1,3 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, la fotocamera posteriore da 13 megapixel e la batteria da 2.800 mAh. Android 6.0 Marshmallow è il sistema operativo preinstallato. Il dispositivo arriva in Italia in vendita al prezzo di 209,00 euro.