Alcatel U5, uno smartphone economico e divertente

Economico e con funzionalità che strizzano l'occhio agli amanti dei social e dei selfie, Alcatel U5 è un telefono destinato alla fascia entry-level del mercato, con display da cinque pollici, processore quad core, 1 GB di RAM e memoria interna da 8 GB. A supportare le fotocamere da 5 e 2 megapixel le applicazioni per l'editing delle immagini, pensate per la condivisione. Lo smartphone è in vendita anche in Italia al prezzo di 109,90 euro, con sistema operativo preinstallato Android 6.0 Marshmallow. Tre le colorazioni disponibili: Volcano Black-Cocoa Gray, Volcano Black-Sharp Blue e Pure White-Grey.