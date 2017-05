Alexa e Fire TV sui televisori Element

Il software Fire TV sviluppato da Amazon e l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Alexa, insieme, integrati nei nuovi televisori prodotti da Element. Si tratta di pannelli con risoluzione 4K che offrono l'interazione vocale con il telecomando in dotazione per trovare informazioni in Rete e l'accesso rapido alle piattaforme di streaming. La fase di pre-ordine è già stata avviata, con la consegna delle prime unità che prenderà il via a metà giugno. Quattro i modelli proposti: 43 pollici (449,99 dollari), 50 pollici (549,99 dollari), 55 pollici (649,99 dollari) e 65 pollici (899,99 dollari).