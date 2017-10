AlphaGo Zero: la nuova IA di DeepMind

Quella di AlphaGo Zero è un'intelligenza artificiale evoluta, basata sul sistema che nei mesi scorsi si è dimostrato in grado di battere il campione mondiale della disciplina Go. A differenza della prima versione del sistema, non ha più bisogno di essere istruita dall'essere umano, analizzando un database con migliaia di mosse effettuate da giocatori professionisti e non, ma impara da sé, in modo del tutto autonomo e senza alcun tipo di interferenza esterna: prova, sbaglia, si corregge, migliora. L'IA tornerà utile in futuro nel campo della ricerca. Ne parla David Silver, professore al servizio di DeepMind.